Αν θες να αναπτύξεις τα skills σου και να πάρεις νέες γνώσεις, τότε η παρακάτω λίστα σε ενδιαφέρει. Σε αυτή θα δεις 43 online μαθήματα τα οποία προσφέρει τώρα δωρεάν το πανεπιστήμιο Columbia. Και μπορείς να τα δεις από το laptop σου ή το smartphone σου. Μέσα από την πλατφόρμα edx.org.



Τα μαθήματα είναι στην Αγγλική γλώσσα και αφορούν διάφορα θεματολογικά πεδία. Δες τα αναλυτικά εδώ.


