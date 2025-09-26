2025-09-26 15:17:54
Αν θες να αναπτύξεις τα skills σου και να πάρεις νέες γνώσεις, τότε η παρακάτω λίστα σε ενδιαφέρει. Σε αυτή θα δεις 43 online μαθήματα τα οποία προσφέρει τώρα δωρεάν το πανεπιστήμιο Columbia. Και μπορείς να τα δεις από το laptop σου ή το smartphone σου. Μέσα από την πλατφόρμα edx.org.
Τα μαθήματα είναι στην Αγγλική γλώσσα και αφορούν διάφορα θεματολογικά πεδία. Δες τα αναλυτικά εδώ.
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΕπιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ