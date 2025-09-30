2025-09-30 14:34:44

Η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών, γιορτάζοντας τα 70 χρόνια συνεχούς παρουσίας της στα πολιτιστικά δρώμενα και την προσφορά, ταξίδεψε και πραγματοποίησε τις δύο προγραμματισμένες συναυλίες της στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 27/9 και στη Φλώρινα την Κυριακή 28/9/2025.Ευχαριστούμε θερμά τους Δημάρχους Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Φλώρινας για τη ευγενή παραχώρηση των θαυμάσιων θεάτρων των sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ