2025-09-30 14:34:44
Φωτογραφία για Ευχαριστίες του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών στους Δημάρχους Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Φλώρινας
Η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών, γιορτάζοντας τα 70 χρόνια συνεχούς παρουσίας της στα πολιτιστικά δρώμενα και την προσφορά, ταξίδεψε και πραγματοποίησε τις δύο προγραμματισμένες συναυλίες της στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 27/9 και στη Φλώρινα την Κυριακή 28/9/2025.Ευχαριστούμε θερμά τους Δημάρχους Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Φλώρινας για τη ευγενή παραχώρηση των θαυμάσιων θεάτρων των sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Hellenic Train: Λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Απόφοιτοι του MIT Δεν Μπορούν να Ανάψουν μια Λάμπα με Μπαταρία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απόφοιτοι του MIT Δεν Μπορούν να Ανάψουν μια Λάμπα με Μπαταρία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο πρόεδρος του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής Στάθης Κολλύρης στα
Ο πρόεδρος του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής Στάθης Κολλύρης στα "Σ.Ν."
Θεσσαλονίκη: Γοήτεψε το κοινό η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Εικόνες και βίντεο.
Θεσσαλονίκη: Γοήτεψε το κοινό η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Εικόνες και βίντεο.
Σήμερα το απόγευμα δυο ταυτόχρονες εκδηλώσεις σιδηροδρομικών Συλλόγων στη Θεσσαλονίκη
Σήμερα το απόγευμα δυο ταυτόχρονες εκδηλώσεις σιδηροδρομικών Συλλόγων στη Θεσσαλονίκη
Το Σάββατο η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
Το Σάββατο η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
Δυο ταυτόχρονες εκδηλώσεις σιδηροδρομικών Συλλόγων στη Θεσσαλονίκη
Δυο ταυτόχρονες εκδηλώσεις σιδηροδρομικών Συλλόγων στη Θεσσαλονίκη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι επιβάτες των τρένων απογοητεύονται όλο και περισσότερο από τις υπηρεσίες
Οι επιβάτες των τρένων απογοητεύονται όλο και περισσότερο από τις υπηρεσίες
Οι
Οι "Τρομεροί γονείς" έρχονται στον ALPHA - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ανοίγει τις πόρτες του - Πάρτε μια πρώτη γεύση των χαρακτήρων που αποτελούν την ψυχή του ξενοδοχείου
Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ανοίγει τις πόρτες του - Πάρτε μια πρώτη γεύση των χαρακτήρων που αποτελούν την ψυχή του ξενοδοχείου
GRAND HOTEL: Ο Άρης ανακαλύπτει ότι έχει μερίδιο ευθύνης στον θάνατο του Πέτρου
GRAND HOTEL: Ο Άρης ανακαλύπτει ότι έχει μερίδιο ευθύνης στον θάνατο του Πέτρου
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (29/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (29/9/2025)