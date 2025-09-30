2025-09-30 12:52:36

Το GRAND HOTEL άνοιξε ξανά τις πόρτες του για το κοινό και η συγκλονιστική συνέχεια έρχεται απόψε στις 21:00.







Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο



ΤΡΙΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 6



Η Αλίκη συγκρούεται με τον Ρήγα, όμως η Κυβέλη βρίσκει έναν τρόπο να την προστατέψει και προτείνει στον Ρήγα μια συμφωνία. Ο Άρης διαβάζει ένα γράμμα που του αποκαλύπτει ποιος είναι ο δολοφόνος του Πέτρου και είναι έτοιμος να συγκρουστεί μαζί του και να τον καταδώσει στην αστυνομία… Ο Χαραλάμπης αποφασίζει να κατέβει υποψήφιος στις εκλογές και ακούει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από την Θεώνη. Ο Χρόνης, έξαλλος κι απογοητευμένος, ζητά εξηγήσεις από τον Βαγγέλη για το ψέμα που του είπε, την ίδια στιγμή που η Αλίκη, κάτω απ’ το βάρος της απώλειας και των τύψεων, καταρρέει στην αγκαλιά του Άρη ζητώντας τη βοήθειά του...



«GRAND HOTEL». ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ



Πηγή: tvnea.com



