Σε ένα απρόσμενα αποκαλυπτικό βίντεο, απόφοιτοι του MIT — ενός από τα κορυφαία τεχνολογικά πανεπιστήμια στον κόσμο — καλούνται να εκτελέσουν μια απλή φαινομενικά δοκιμή: να ανάψουν μια λάμπα χρησιμοποιώντας μόνο μια μπαταρία και ένα σύρμα. Παρά την υψηλή τους εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν δυσκολίες που αναδεικνύουν ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής. Το βίντεο λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι ακόμη και οι πιο βασικές αρχές της φυσικής απαιτούν κατανόηση, εμπειρία και κριτική σκέψη — όχι απλώς πτυχία.
