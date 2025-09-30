2025-09-30 12:55:26
Φωτογραφία για Οι επιβάτες των τρένων απογοητεύονται όλο και περισσότερο από τις υπηρεσίες
Οι επιβάτες του σιδηροδρομικού δικτύου της Ελλάδας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα, με τις καθυστερήσεις να συγκαταλέγονται στα πιο συχνά παράπονά τους, σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).Δέσποινα Κόντηekathimerini.comΣτην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, η οποία έχει διαβιβαστεί στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η RAS ανέφερε ότι οι καταγγελίες sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι Τρομεροί γονείς έρχονται στον ALPHA - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι "Τρομεροί γονείς" έρχονται στον ALPHA - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
Hellenic Train: Λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Tο μπαρ που χτίστηκε για τους ταξιδιώτες των τρένων.
Tο μπαρ που χτίστηκε για τους ταξιδιώτες των τρένων.
Η Κωνσταντινούπολη καλωσορίζει το Venice Simplon Orient Express με ένα εμβληματικό πολυτελές σετ τρένων για την ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας
Η Κωνσταντινούπολη καλωσορίζει το Venice Simplon Orient Express με ένα εμβληματικό πολυτελές σετ τρένων για την ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας
Αυτό το έργο τρένων υψηλής ταχύτητας θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύετε στην Ευρώπη
Αυτό το έργο τρένων υψηλής ταχύτητας θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύετε στην Ευρώπη
Μελέτη εντοπίζει βασικούς ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στρες στην οδήγηση εμπορευματικών τρένων
Μελέτη εντοπίζει βασικούς ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στρες στην οδήγηση εμπορευματικών τρένων
Ρομπέρτο Ρινάουντο: Η Hellenic Train βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τρένων στην Ευρώπη
Ρομπέρτο Ρινάουντο: Η Hellenic Train βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τρένων στην Ευρώπη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ανοίγει τις πόρτες του - Πάρτε μια πρώτη γεύση των χαρακτήρων που αποτελούν την ψυχή του ξενοδοχείου
Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ανοίγει τις πόρτες του - Πάρτε μια πρώτη γεύση των χαρακτήρων που αποτελούν την ψυχή του ξενοδοχείου
GRAND HOTEL: Ο Άρης ανακαλύπτει ότι έχει μερίδιο ευθύνης στον θάνατο του Πέτρου
GRAND HOTEL: Ο Άρης ανακαλύπτει ότι έχει μερίδιο ευθύνης στον θάνατο του Πέτρου
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (29/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (29/9/2025)
Πόσο αξίζει ένα νέο φάρμακο; Η δαπάνη για ογκολογικά θα ξεπεράσει τα 440 δισ. δολ. έως το 2029
Πόσο αξίζει ένα νέο φάρμακο; Η δαπάνη για ογκολογικά θα ξεπεράσει τα 440 δισ. δολ. έως το 2029
Ταξίδι 2 αιώνων πάνω σε 2 ράγες: Η ιστορία του σιδηροδρόμου
Ταξίδι 2 αιώνων πάνω σε 2 ράγες: Η ιστορία του σιδηροδρόμου