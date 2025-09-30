2025-09-30 12:55:26

Οι επιβάτες του σιδηροδρομικού δικτύου της Ελλάδας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα, με τις καθυστερήσεις να συγκαταλέγονται στα πιο συχνά παράπονά τους, σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).Δέσποινα Κόντηekathimerini.comΣτην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, η οποία έχει διαβιβαστεί στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η RAS ανέφερε ότι οι καταγγελίες sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ