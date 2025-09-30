2025-09-30 12:52:36
Φωτογραφία για Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (29/9/2025)
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον. 

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

 





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πόσο αξίζει ένα νέο φάρμακο; Η δαπάνη για ογκολογικά θα ξεπεράσει τα 440 δισ. δολ. έως το 2029
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πόσο αξίζει ένα νέο φάρμακο; Η δαπάνη για ογκολογικά θα ξεπεράσει τα 440 δισ. δολ. έως το 2029
GRAND HOTEL: Ο Άρης ανακαλύπτει ότι έχει μερίδιο ευθύνης στον θάνατο του Πέτρου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
GRAND HOTEL: Ο Άρης ανακαλύπτει ότι έχει μερίδιο ευθύνης στον θάνατο του Πέτρου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/9/2025)
Πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα: Η «Super Κατερίνα» συνεχίζει να κυριαρχεί στις τηλεθεάσεις
Πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα: Η «Super Κατερίνα» συνεχίζει να κυριαρχεί στις τηλεθεάσεις
Δευτέρα, 29/9/2025: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 29/9/2025: Εργασίες ημέρας
Κοντά σε συμφωνία ο Μάρκος Σεφερλής - Σε άλλο κανάλι εκτός MEGA οδεύει...
Κοντά σε συμφωνία ο Μάρκος Σεφερλής - Σε άλλο κανάλι εκτός MEGA οδεύει...
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ταξίδι 2 αιώνων πάνω σε 2 ράγες: Η ιστορία του σιδηροδρόμου
Ταξίδι 2 αιώνων πάνω σε 2 ράγες: Η ιστορία του σιδηροδρόμου
Πρωτοπρεσβύτερος Οδυσσέας Κυρόσιμος ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ Μητροπολίτης Ακαρνανίας & Αιτωλίας 1841-1847 «Σημείον Αντιλεγόμενον»
Πρωτοπρεσβύτερος Οδυσσέας Κυρόσιμος ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ Μητροπολίτης Ακαρνανίας & Αιτωλίας 1841-1847 «Σημείον Αντιλεγόμενον»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/9/2025)
Μάχη για την κορυφή στο prime time - Αυτή η σειρά πήρε την πρώτη θέση
Μάχη για την κορυφή στο prime time - Αυτή η σειρά πήρε την πρώτη θέση
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη – Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη – Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης