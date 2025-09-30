2025-09-30 15:35:58

Στον «αέρα» παραμένει η ποινική ευθύνη των επτά πρώην Γενικών Γραμματέων Μεταφορών της περιόδου 2016–2023. Το αν θα προστεθούν στον κατάλογο των κατηγορουμένων θα κριθεί από το Δικαστικό ΣυμβούλιοΗ πολύμηνη ανάκριση για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους στις 28 Φεβρουαρίου 2023, ολοκληρώθηκε με την παραπομπή σε δίκη 36 κατηγορούμενων, με την πρόεδρο Εφετών sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ