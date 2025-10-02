2025-10-02 08:17:20
Φωτογραφία για 4 τραυματίες, 3.600 γαλόνια καυσίμου χύθηκαν σε σύγκρουση φορτηγού με τρένο της Amtrak κοντά στο Λόμποκ
Το τρένο 14 της Amtrak ταξίδευε από το Λος Άντζελες στο Σιάτλ όταν έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό ακριβώς βόρεια του σταθμού Lompac-Surf στην κομητεία της Σάντα Μπάρμπαρα.latimes.comΈνα τρένο της Amtrak που εκτελούσε δρομολόγιο από το Λος Άντζελες προς το Σιάτλ χτύπησε ένα φορτηγό κοντά στο Λόμποκ, κλείνοντας ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου 1.Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και χιλιάδες γαλόνια ντίζελ sidirodromikanea
Αρετή Γριτσιπη :Καθημερινές παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση της καθημερινότητας.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΑ SMS-ΑΠΑΤΕΣ
