2025-10-01 19:36:22

Η φλεβίτιδα (ή φλεβική ανεπάρκεια/κιρσοί) είναι μια πάθηση που σχετίζεται με τις φλέβες, κυρίως στα κάτω άκρα, και μπορεί να προκαλέσει πόνο,



πρήξιμο,



βαρύτητα και ορατές διεσταλμένες φλέβες.



Υπάρχουν βότανα που μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και να συμβάλλουν στη θεραπεία;



Και βέβαια υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε κάτι** – (διαβάστε προσεχτικά τον “επίλογο”)



Βότανα για την φλεβίτιδα λοιπόν –



1. Ιπποκαστανιά/Horse chestnut*



Περιέχει escin/εσκίνη, η οποία ενισχύει τα τοιχώματα των φλεβών και μειώνει το οίδημα.



Την ιπποκαστανιά/Horse chestnut την χρησιμοποιούμε ή σε εκχύλισμα,



ή σε κάψουλες,



ή σε κρέμα.



Χρήση συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/polytima-votana-gia-tin-flevitida/



