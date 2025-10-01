2025-10-01 20:15:06

Το Σχέδιο που έχει προτείνει ο CER αναμένεται να υιοθετηθεί από την Ε. Επιτροπή Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού- Πώς θα αλλάξει τις μετακινήσεις στην Ευρώπηgr.euronews.comΑπό την Αθήνα στην Κωνσταντινούπολη σε τέσσερις ώρες ή απευθείας στη Βιέννη. Επιβίβαση στη Μαδρίτη και αποβίβαση στο Μιλάνο με ενδιάμεσες στάσεις στη Γαλλία. Πάνω από 49.400 χλμ. δικτύου που θα συνδέουν όλες τις πρωτεύουσες της sidirodromikanea

