2025-10-01 20:15:06
Φωτογραφία για ΕΕ: Το Σχέδιο για ταξίδια με τρένα υψηλών ταχυτήτων στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μπαίνει σε ράγες
Το Σχέδιο που έχει προτείνει ο CER αναμένεται να υιοθετηθεί από την Ε. Επιτροπή Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού- Πώς θα αλλάξει τις μετακινήσεις στην Ευρώπηgr.euronews.comΑπό την Αθήνα στην Κωνσταντινούπολη σε τέσσερις ώρες ή απευθείας στη Βιέννη. Επιβίβαση στη Μαδρίτη και αποβίβαση στο Μιλάνο με ενδιάμεσες στάσεις στη Γαλλία. Πάνω από 49.400 χλμ. δικτύου που θα συνδέουν όλες τις πρωτεύουσες της sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πολύτιμα βότανα για την φλεβίτιδα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πολύτιμα βότανα για την φλεβίτιδα
Μελετήσαμε 200 σιδηροδρομικές καταστροφές σε διάστημα 15 ετών και το δυστύχημα που έφερε επανάσταση στην παγκόσμια ασφάλεια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μελετήσαμε 200 σιδηροδρομικές καταστροφές σε διάστημα 15 ετών και το δυστύχημα που έφερε επανάσταση στην παγκόσμια ασφάλεια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γενική απεργία σήμερα: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς κινούνται μετρό, ηλεκτρικός, λεωφορεία, ταξί, κανονικά οι πτήσεις, Χειρόφρενο στα τρένα
Γενική απεργία σήμερα: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς κινούνται μετρό, ηλεκτρικός, λεωφορεία, ταξί, κανονικά οι πτήσεις, Χειρόφρενο στα τρένα
Καταργείται το νυχτερινό τρένο που συνδέει το Παρίσι με τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
Καταργείται το νυχτερινό τρένο που συνδέει το Παρίσι με τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
Σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Ολοκληρωμένο πλέγμα αστυνομικών δράσεων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική
Σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Ολοκληρωμένο πλέγμα αστυνομικών δράσεων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική
Ταξίδι 2 αιώνων πάνω σε 2 ράγες: Η ιστορία του σιδηροδρόμου
Ταξίδι 2 αιώνων πάνω σε 2 ράγες: Η ιστορία του σιδηροδρόμου
Από την Ινδία στην Ευρώπη: Τα 10 πιο πολυτελή τρένα στον κόσμο που μοιάζουν με παλάτια σε ρόδες
Από την Ινδία στην Ευρώπη: Τα 10 πιο πολυτελή τρένα στον κόσμο που μοιάζουν με παλάτια σε ρόδες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Κάνουν πρεμιέρα και γράφουν την Τελευταία Πράξη...
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Κάνουν πρεμιέρα και γράφουν την Τελευταία Πράξη...
Δημήτρης Καραπάνος -πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ: «Εγκλημα εις βάρος της δημόσιας περιουσίας»
Δημήτρης Καραπάνος -πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ: «Εγκλημα εις βάρος της δημόσιας περιουσίας»
Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στη Πελοπόννησο
Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στη Πελοπόννησο
Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη για το κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ
Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη για το κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 30/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 30/9/2025