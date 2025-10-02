2025-10-02 18:42:55

Μια αυξανόμενη αντίδραση κλιμακώνεται στο αμφιλεγόμενο σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης να αποσυναρμολογήσει την ιστορική σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου , η οποία κατασκευάστηκε το 1882 και ανακαινίστηκε πρόσφατα με χρηματοδότηση της ΕΕ, για τη δημιουργία μιας ποδηλατικής διαδρομής. Οι τοπικές κοινότητες και οι σιδηροδρομικές ομάδες έχουν καταγγείλει την πρόταση ως σπάταλη, κοντόφθαλμη και sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ