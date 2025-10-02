2025-10-02 18:32:26

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου και ώρα 18:30 ξεκίνα τη νέα περίοδό της η εκπομπή με τίτλο "…και επί τα αυτά" με παρουσιαστή τον δημοσιογράφο Φώτη Κουτσαμπάρη στη τηλεόραση EURO TV.Πρώτος καλεσμένος θα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κώστα Γιουτίκας ο οποίος θα αναφερθεί στις κινήσεις που γίνονται για την λειτουργία του Δυτικού Προαστιακού σιδηρόδρομου στη Θεσσαλονίκη sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ