Φωτογραφία για Ξεκινά την Παρασκευή η νέα σεζόν για την εκπομπή …και επί τα αυτά, με τον δημοσιογράφο Φώτη Κουτσαμπάρη
 Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου και ώρα 18:30 ξεκίνα τη νέα περίοδό της η εκπομπή με τίτλο "…και επί τα αυτά" με παρουσιαστή τον δημοσιογράφο Φώτη Κουτσαμπάρη στη τηλεόραση EURO TV.Πρώτος καλεσμένος θα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κώστα Γιουτίκας ο οποίος θα αναφερθεί στις κινήσεις που γίνονται για την λειτουργία του Δυτικού Προαστιακού σιδηρόδρομου στη Θεσσαλονίκη sidirodromikanea
