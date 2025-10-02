





Η ελληνική τηλεόραση προχωράει μπροστά, υιοθετώντας την τεχνολογία και την καινοτομία για να προσφέρει πιο σύγχρονο και ποιοτικό περιεχόμενο στους τηλεθεατές. Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, το νέο τηλεοπτικό στούντιο του ΣΚΑΪ, αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα αυτής της αλλαγής, ανεβάζοντας τον πήχη για τη δημοσιογραφία και την τηλεοπτική παραγωγή στην Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση του υπερσύγχρονου στούντιο, η Σία Κοσιώνη εξέφρασε με περηφάνια και ενθουσιασμό τη χαρά της για την εξέλιξη αυτή, γράφοντας στο προσωπικό της προφίλ στο Facebook: «Τα τηλεοπτικά στούντιο γράφουν τη δική τους ιστορία. Ο ιστορικός ‘Phoenix’ χθες εκτοξεύθηκε στη νέα εποχή της ελληνικής τηλεόρασης. Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που επί μήνες εργάστηκαν ακούραστα για να πάμε την τηλεόραση λίγο ακόμη πιο μπροστά, όσο πιο κοντά γίνεται στο μέλλον. Είμαστε υπερήφανοι για εσάς όσο και για το αποτέλεσμα! Καλές μας πτήσεις!»

Το νέο αυτό στούντιο είναι μια σημαντική επένδυση που δείχνει τον δρόμο για το μέλλον της τηλεόρασης, προσφέροντας νέες δυνατότητες στους τηλεθεατές και στα μέσα ενημέρωσης.













Πηγή: tvnea.com