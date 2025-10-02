2025-10-02 16:37:45

Νέα παράταση δόθηκε στον διαγωνισμό για το Θριάσιο ΙΙ, το μεγάλο έργο εμπορευματικού κέντρου στον Ασπρόπυργο, μετά από αίτημα του αναδόχου σχήματος Hellenic Train – Damco.thriassio.grΣύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκέντρωσης εγγράφων, οριστικοποίησης της σύμβασης και ο sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ