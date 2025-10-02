2025-10-02 16:37:45
Φωτογραφία για Νέα παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στον διαγωνισμό για το Θριάσιο ΙΙ.
Νέα παράταση δόθηκε στον διαγωνισμό για το Θριάσιο ΙΙ, το μεγάλο έργο εμπορευματικού κέντρου στον Ασπρόπυργο, μετά από αίτημα του αναδόχου σχήματος Hellenic Train – Damco.thriassio.grΣύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκέντρωσης εγγράφων, οριστικοποίησης της σύμβασης και ο sidirodromikanea
Αυτοί είναι οι 6 ξεχωριστοί καλεσμένοι που έρχονται σε 6 special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;»
Αυτοί είναι οι 6 ξεχωριστοί καλεσμένοι που έρχονται σε 6 special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;»
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ
