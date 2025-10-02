2025-10-02 18:54:58
Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, η μακροβιότερη εκπομπή - σύμβολο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, επιστρέφει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 23:20, στο MEGA.

Για 31η συνεχόμενη σεζόν, η Αγγελική Νικολούλη και η έμπειρη ομάδα της ρίχνουν φως σε ανεξιχνίαστα εγκλήματα, μυστηριώδεις εξαφανίσεις και πολύκροτες υποθέσεις, με την επιμονή και τη συνέπεια που τους χαρακτηρίζουν.

Το «Φως στο Τούνελ», με αποκαλύψεις που καθόρισαν εξελίξεις και έρευνες που άνοιξαν νέους δρόμους, έχει αποδείξει όλα αυτά τα 30 χρόνια, ότι καμία υπόθεση δεν είναι χαμένη, κανένα στοιχείο δεν είναι ασήμαντο, κανένα ερώτημα δεν μένει αναπάντητο.

Σύμμαχος πάντα το τηλεοπτικό κοινό που, με την ενεργή συμμετοχή του, προσφέρει πληροφορίες, μαρτυρίες και κρίσιμα στοιχεία που οδηγούν στην αποκάλυψη της αλήθειας και τη δικαίωση.

Το «Φως στο Τούνελ» είναι και φέτος εδώ, με αποφασιστικότητα, με το ίδιο πάθος για έρευνα και μόνο στόχο την ουσιαστική βοήθεια σε οικογένειες που την έχουν ανάγκη.

Πηγή: tvnea.com
Οργή για το σχέδιο της κυβέρνησης να μετατρέψει τον ιστορικό σιδηρόδρομο Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο.
Οργή για το σχέδιο της κυβέρνησης να μετατρέψει τον ιστορικό σιδηρόδρομο Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο.
Η μουσική υπόκρουση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: Θεαματικότητα ή απόσπαση προσοχής;
Η μουσική υπόκρουση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: Θεαματικότητα ή απόσπαση προσοχής;
Ξεκινά την Παρασκευή η νέα σεζόν για την εκπομπή …και επί τα αυτά, με τον δημοσιογράφο Φώτη Κουτσαμπάρη
«Prime Time»: Η 2η σεζόν έρχεται με νέες έρευνες στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το First Dates επιστρέφει στο STAR - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» επιστρέφουν για 8η συνεχόμενη τηλεοπτική χρονιά - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
Η Δανάη Μπάρκα επιστρέφει στην τηλεόραση με νέο τηλεπαιχνίδι στο OPEN
Ξεκινά την Παρασκευή η νέα σεζόν για την εκπομπή …και επί τα αυτά, με τον δημοσιογράφο Φώτη Κουτσαμπάρη
Αναστολή λειτουργίας του Κλειστού Γηπέδου Μεσολογγίου λόγω κακοκαιρίας
Δείτε πως είναι στην πραγματικότητα το νέο υπερσύγχρονο studio του του Σκαϊ - Τι είπε η Σία Κοσιώνη;
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ
Νέα παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στον διαγωνισμό για το Θριάσιο ΙΙ.
