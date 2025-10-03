2025-10-03 16:45:11
Η Ελλάδα έχει προθεσμία μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου για να συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το ποια έργα και μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) θα πρέπει να περικοπούν και να αντικατασταθούν, διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει τα διαθέσιμα κεφάλαια, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής.ekathimerini.comΠηγές της ΕΕ ανέφεραν ότι έργα στον τομέα
