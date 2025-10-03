2025-10-03 12:38:50
Η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου εξακολουθεί να «κολλά» στα χαμηλά μονοψήφια νούμερα τηλεθέασης, χωρίς να δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, αναμένονται εξελίξεις που ενδέχεται να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την πορεία του Power Talk.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvinsider.gr, ένα από τα βασικά μέλη της ομάδας της εκπομπής βρίσκεται κοντά στην αποχώρηση, γεγονός που –αν τελικά συμβεί– θα αποτελέσει τη δεύτερη αποχώρηση μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι μόλις πέντε ημέρες μετά την πρεμιέρα της σεζόν, εκτός σχήματος βρέθηκε ο Γιάννης Μακρυγιάννης, ο οποίος συμμετείχε και στο on air πάνελ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις αλλαγές που επιχειρήθηκαν στην εικόνα της εκπομπής τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η ανταπόκριση του κοινού παραμένει περιορισμένη και τα ποσοστά τηλεθέασης δεν έχουν παρουσιάσει βελτίωση.

