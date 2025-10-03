2025-10-03 16:13:44
Φωτογραφία για Πρεμιέρα για το ΕΡΤ2 Σπορ - Τι θα έχει το κανάλι;



Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 και η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο νέο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης.

Όλες οι μεγάλες εγχώριες διοργανώσεις και τα πρωταθλήματα, αλλά και τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα ευρωπαϊκού και διεθνούς βεληνεκούς, εκπέμπουν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Επίσης, ζωντανές αθλητικές εκπομπές, αθλητικά ντοκιμαντέρ, εκπομπές ευζωίας και ευεξίας, αλλά και ταινίες με αθλητικό περιεχόμενο.



Ειδικότερα έρχονται τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Υδατοσφαίρισης Ανδρών και Γυναικών, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, το Καλλιτεχνικό Πατινάζ (Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα), το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ (2026).



Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν το 2026 στην Ιταλία (Μιλάνο-Κορτίνα). Επίσης, εν όψει και των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες (2028) υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΡΤ και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, για την προβολή των 28 μη διαδεδομένων ολυμπιακών αθλημάτων.



Το αθλητικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης παίζει μπάλα στα μεγάλα διεθνή σαλόνια.



Στο ποδόσφαιρο, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ εξασφάλισε το συναρπαστικό Κύπελλο Εθνών Αφρικής Ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί στο Μαρόκο, τα Κύπελλα Γερμανίας και Γαλλίας και το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας.



Επιπλέον, οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθούν από τα επίσημα κανάλια (Club Tv) της Μάντσεστερ Σίτι και της Λίβερπουλ όλους τους αγώνες των δύο ομάδων, όπως και όλα τα τελευταία νέα και συνεντεύξεις.



Αυτό το Σαββατοκύριακο, 4 και 5 Οκτωβρίου 2025, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ κάνει δυναμική πρεμιέρα με 17 ώρες ζωντανής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων.



Με Ποδόσφαιρο Γυναικών Πρώτης Κατηγορίας Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός (Σάββατο, στις 14:00), με τα παιχνίδια της Greek Basket League, Κολοσσός Ρόδου-ΑΕΚ (Σάββατο, στις 16:00), Πανιώνιος-Περιστέρι (Σάββατο, στις 19:30), Μαρούσι-Ολυμπιακός (Κυριακή, στις 13:00) και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (Κυριακή, στις 16:00), με τον αγώνα Πόλο Α1 Γυναικών Πανιώνιος-Άλιμος (Σάββατο, στις 18:15) και την αναμέτρηση Πόλο Α1 Ανδρών Εθνικός Πειραιώς-Πάτρα (Κυριακή, στις 18:15) και τον αγώνα Μπάσκετ Γυναικών Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός (Κυριακή, στις 19:45), το πρόγραμμα του νέου αθλητικού καναλιού της ΕΡΤ φέρνει στα σπίτια των τηλεθεατών όλα αυτά τα αθλήματα, με περιγραφές, ρεπορτάζ, pre game και post game μεταξύ των αγώνων.



Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, ξεχωρίζει ακόμη η εκπομπή για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό «Auto Moto ΕΡΤ», στις 13:00, με τον Νίκο Κορόβηλα και τον Νίκο Παγιωτέλη και η ξένη ταινία «Ο καλύτερος», στις 21:30, με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που θεωρείται το καλύτερο φιλμ για το μπέιζμπολ που γυρίστηκε ποτέ. Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 εκτός από τους αγώνες μπορείτε να παρακολουθήσετε τα ντοκιμαντέρ «Σερφάροντας στις θάλασσες της Αφρικής», στις 11:30 και τους «Πρωταθλητές», στις 12:30.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Παρασκευή, 3/10/2025: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παρασκευή, 3/10/2025: Εργασίες ημέρας
Η Ελλάδα καλείται να αποσύρει καθυστερημένα έργα από το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Ελλάδα καλείται να αποσύρει καθυστερημένα έργα από το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (2/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (2/10/2025)
«Kitchen Lab» - Πρεμιέρα για το πιο γευστικό τηλεοπτικό ραντεβού του Σαββατοκύριακου
«Kitchen Lab» - Πρεμιέρα για το πιο γευστικό τηλεοπτικό ραντεβού του Σαββατοκύριακου
Κάθε βράδυ και μια πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ...
Κάθε βράδυ και μια πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ...
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (1/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (1/10/2025)
«Prime Time»: Η 2η σεζόν έρχεται με νέες έρευνες στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Prime Time»: Η 2η σεζόν έρχεται με νέες έρευνες στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (2/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (2/10/2025)
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 2/10/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 2/10/2025
«The Roadshow»: Το 2ο επεισόδιο του επισκέπτεται την Κύπρο
«The Roadshow»: Το 2ο επεισόδιο του επισκέπτεται την Κύπρο
Το Power Talk δεν λέει να σηκώσει κεφάλι – Νέα προβλήματα στην εκπομπή
Το Power Talk δεν λέει να σηκώσει κεφάλι – Νέα προβλήματα στην εκπομπή
Βασίλης Μπισμπίκης: Με γλυκά και συγγνώμη στη γειτονιά που προκάλεσε το τροχαίο
Βασίλης Μπισμπίκης: Με γλυκά και συγγνώμη στη γειτονιά που προκάλεσε το τροχαίο