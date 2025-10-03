2025-10-03 16:53:21
Φωτογραφία για Ιπποκράτης – θα πω δυό λόγια για τον Μεγάλο Έλληνα Πατέρα της Ιατρικής και μεγάλο Ανθρωπιστή!
Ο Πατέρας της Ιατρικής!

Ο πιο διαδεδομένος του χαρακτηρισμός.

Ο Ιπποκράτης απελευθέρωσε την ιατρική από τον μύθο και τη μαγεία, την απομάκρυνε από τη θεοκρατική εξήγηση των ασθενειών και την έθεσε σε ορθολογική, επιστημονική βάση.

-. Ο Ορθολογιστής και Ανθρωπιστής

Έθεσε στο επίκεντρο της ιατρικής τον άνθρωπο και αντιμετώπισε τον ασθενή όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά και κοινωνικά.

Εισήγαγε έννοιες όπως η πρόληψη,

η παρατήρηση,

η προσωπικότητα του ασθενούς.

-. Ο Πρωτοπόρος της επιστημονικής μεθόδου
botanologia
Η Ελλάδα καλείται να αποσύρει καθυστερημένα έργα από το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ
Αύριο ο αγιασμός στο πνευματικό κέντρο για την έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς.
σαν ποίημα, σαν μύθος- όταν με ρώτησαν πως θα περιέγραφα με δυό λόγια την ρίγανη, ενθυμούμενη τα μαθητικά μου χρόνια, είπα…
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Μία αναπάντεχη δολοφονία θα ανατρέψει όλα τα σχέδια!
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
Γιατί ρε Πατέρα; : Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο;
Τι σχέση έχει η Λίτσα Πατέρα με σειρά του ΑΝΤ1; - Tι θα αποκαλύψει;
Πρεμιέρα για το ΕΡΤ2 Σπορ - Τι θα έχει το κανάλι;
Παρασκευή, 3/10/2025: Εργασίες ημέρας
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (2/10/2025)
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 2/10/2025
«The Roadshow»: Το 2ο επεισόδιο του επισκέπτεται την Κύπρο
