Ο Πατέρας της Ιατρικής!
Ο πιο διαδεδομένος του χαρακτηρισμός.
Ο Ιπποκράτης απελευθέρωσε την ιατρική από τον μύθο και τη μαγεία, την απομάκρυνε από τη θεοκρατική εξήγηση των ασθενειών και την έθεσε σε ορθολογική, επιστημονική βάση.
-. Ο Ορθολογιστής και Ανθρωπιστής
Έθεσε στο επίκεντρο της ιατρικής τον άνθρωπο και αντιμετώπισε τον ασθενή όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά και κοινωνικά.
Εισήγαγε έννοιες όπως η πρόληψη,
η παρατήρηση,
η προσωπικότητα του ασθενούς.
-. Ο Πρωτοπόρος της επιστημονικής μεθόδου
