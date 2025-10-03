2025-10-03 16:53:21

Ο Πατέρας της Ιατρικής!



Ο πιο διαδεδομένος του χαρακτηρισμός.



Ο Ιπποκράτης απελευθέρωσε την ιατρική από τον μύθο και τη μαγεία, την απομάκρυνε από τη θεοκρατική εξήγηση των ασθενειών και την έθεσε σε ορθολογική, επιστημονική βάση.



-. Ο Ορθολογιστής και Ανθρωπιστής



Έθεσε στο επίκεντρο της ιατρικής τον άνθρωπο και αντιμετώπισε τον ασθενή όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά και κοινωνικά.



Εισήγαγε έννοιες όπως η πρόληψη,



η παρατήρηση,



η προσωπικότητα του ασθενούς.



-. Ο Πρωτοπόρος της επιστημονικής μεθόδου συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/ippokratis-tha-po-dyo-logia-gia-ton-megalo-ellina-patera-tis-iatrikis-kai-megalo-anthropisti/

