2025-11-14 07:40:15

Η κυβέρνηση αποδεικνύει τα τελευταία χρόνια ότι έχει ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη των συνταξιούχων, οι οποίοι είχαν υποστεί τεράστια οικονομική αφαίμαξη την περίοδο των Μνημονίων με συνεχείς μειώσεις και περικοπές αποδοχών.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΓια τον λόγο αυτό, και το νέο πακέτο ελαφρύνσεων που έχει αποφασιστεί περιλαμβάνει τέσσερα μέτρα ενίσχυσης, τα οποία περιγράφει αναλυτικά sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ