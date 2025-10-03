2025-10-03 14:39:38
Μαθηματικά: Ολοκληρώνουμε τη φωτοτυπία που μοιράστηκε στην τάξη, συμβουλευόμενοι πάντα την προηγούμενη ανάρτηση. Το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στα κεφάλαια 1 - 8 δε θα γίνει τη Δευτέρα, όπως αρχικά είχαμε υπολογίσει, καθώς απαιτείται περισσότερη εξάσκηση. Η πιθανότερη ημέρα φαίνεται να είναι η Τετάρτη, 8/10, ωστόσο θα το οριστικοποιήσουμε τη Δευτέρα.
Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου", με τη βοήθεια του υλικού της σχετικής ανάρτησης.
Φυσική: Διαβάζουμε προσεκτικά τη θεωρία για το α΄ μέρος του ΦΕ2 "Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία" (επισκεπτόμαστε και την αντίστοιχη ανάρτηση για περισσότερες πληροφορίες).
Σχολική ζωή: Κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" εδώ, μπορείτε να δείτε το νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων, όπως προέκυψε μετά από κάποιες αλλαγές που έγιναν.
