2025-10-03 14:39:38
Φωτογραφία για Παρασκευή, 3/10/2025: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Ολοκληρώνουμε τη φωτοτυπία που μοιράστηκε στην τάξη, συμβουλευόμενοι πάντα την προηγούμενη ανάρτηση. Το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στα κεφάλαια 1 - 8 δε θα γίνει τη Δευτέρα, όπως αρχικά είχαμε υπολογίσει, καθώς απαιτείται περισσότερη εξάσκηση. Η πιθανότερη ημέρα φαίνεται να είναι η Τετάρτη, 8/10, ωστόσο θα το οριστικοποιήσουμε τη Δευτέρα.

Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου", με τη βοήθεια του υλικού της σχετικής ανάρτησης.

Φυσική: Διαβάζουμε προσεκτικά τη θεωρία για το α΄ μέρος του ΦΕ2 "Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία" (επισκεπτόμαστε και την αντίστοιχη ανάρτηση για περισσότερες πληροφορίες).

Σχολική ζωή: Κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" εδώ, μπορείτε να δείτε το νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων, όπως προέκυψε μετά από κάποιες αλλαγές που έγιναν.

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (2/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (2/10/2025)
Πρεμιέρα για το ΕΡΤ2 Σπορ - Τι θα έχει το κανάλι;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρεμιέρα για το ΕΡΤ2 Σπορ - Τι θα έχει το κανάλι;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (2/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (2/10/2025)
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 2/10/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 2/10/2025
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/10/2025)
Τα εγκαίνια του Μνημείου των Νεομαρτύρων του Έθνους, θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στην Αθήνα.
Τα εγκαίνια του Μνημείου των Νεομαρτύρων του Έθνους, θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στην Αθήνα.
Ο Απόστολος Τζιτζικώστας στην τελετή βράβευσης των νικητριών του βραβείου «Γυναίκες στις Σιδηροδρομικές Μεταφορές» για το 2025
Ο Απόστολος Τζιτζικώστας στην τελετή βράβευσης των νικητριών του βραβείου «Γυναίκες στις Σιδηροδρομικές Μεταφορές» για το 2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 2/10/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 2/10/2025
«The Roadshow»: Το 2ο επεισόδιο του επισκέπτεται την Κύπρο
«The Roadshow»: Το 2ο επεισόδιο του επισκέπτεται την Κύπρο
Το Power Talk δεν λέει να σηκώσει κεφάλι – Νέα προβλήματα στην εκπομπή
Το Power Talk δεν λέει να σηκώσει κεφάλι – Νέα προβλήματα στην εκπομπή
Βασίλης Μπισμπίκης: Με γλυκά και συγγνώμη στη γειτονιά που προκάλεσε το τροχαίο
Βασίλης Μπισμπίκης: Με γλυκά και συγγνώμη στη γειτονιά που προκάλεσε το τροχαίο
Εθνική βάση δεδομένων για τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ και την κρατική διαφήμιση
Εθνική βάση δεδομένων για τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ και την κρατική διαφήμιση