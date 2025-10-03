2025-10-03 17:54:56

Δεν είναι η ρίγανη ένα απλό βότανο που νοστιμεύει τα ψάρια μας, τις φακές μας, τις σαλάτες μας!



Είναι το βότανο που ξεκλειδώνει τις θεραπευτικές δυνάμεις του οργανισμού μας!



Έχει αποδειχθεί σε εργαστηριακές δοκιμές ότι τα “μικρόβια” που προκαλούν κοινές ασθένειες δε αντέχουν στο πέρασμά της.



Έχει αποδειχθεί ότι η ρίγανη (και το μελισσόχορτου/Melissa officinalis) παρουσιάζουν την πιο αποτελεσματική αντιοξειδωτική ικανότητα!



-. και κάθε χειμώνα ετοιμάζω ένα φλυτζάνι ρόφημα ρίγανης και το γευόμαστε τα βράδια και στα φλυτζάνια των παιδιών ρίχνω και ένα κουταλάκι ευωδιαστό μέλι θυμαρίσιο!



η απόλυτη απόλαυση!



και αν κάτι καιροφυλακτεί, το βάμμα της ρίγανης, μαζί με του θυμαριού,



του φασκόμηλου και του δεντρολίβανου είναι εκεί!



στο ντουλάπι της κουζίνας μου συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/san-poiima-san-mythos-otan-me-rotisan-pos-tha-periegrafa-me-dyo-logia-tin-rigani-enthymoymeni-ta-mathitika-moy-chronia-eipa/

botanologia

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ