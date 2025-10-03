2025-10-03 17:54:56
Φωτογραφία για σαν ποίημα, σαν μύθος- όταν με ρώτησαν πως θα περιέγραφα με δυό λόγια την ρίγανη, ενθυμούμενη τα μαθητικά μου χρόνια, είπα…
Δεν είναι η ρίγανη ένα απλό βότανο που νοστιμεύει τα ψάρια μας, τις φακές μας, τις σαλάτες μας!

Είναι το βότανο που ξεκλειδώνει τις θεραπευτικές δυνάμεις του οργανισμού μας!

Έχει αποδειχθεί σε εργαστηριακές δοκιμές ότι τα “μικρόβια” που προκαλούν κοινές ασθένειες δε αντέχουν στο πέρασμά της.

Έχει αποδειχθεί ότι η ρίγανη (και το μελισσόχορτου/Melissa officinalis) παρουσιάζουν την πιο αποτελεσματική αντιοξειδωτική ικανότητα!

     -. και κάθε χειμώνα ετοιμάζω ένα φλυτζάνι ρόφημα ρίγανης και το γευόμαστε τα βράδια και στα φλυτζάνια των παιδιών ρίχνω και ένα κουταλάκι ευωδιαστό μέλι θυμαρίσιο!

η απόλυτη απόλαυση!

    και αν κάτι καιροφυλακτεί, το βάμμα της ρίγανης, μαζί με του θυμαριού,

του φασκόμηλου και του δεντρολίβανου είναι εκεί!

στο ντουλάπι της κουζίνας μου συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/san-poiima-san-mythos-otan-me-rotisan-pos-tha-periegrafa-me-dyo-logia-tin-rigani-enthymoymeni-ta-mathitika-moy-chronia-eipa/
botanologia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αύριο ο αγιασμός στο πνευματικό κέντρο για την έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αύριο ο αγιασμός στο πνευματικό κέντρο για την έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς.
Εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών στην Αλεξάνδρεια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών στην Αλεξάνδρεια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ιπποκράτης – θα πω δυό λόγια για τον Μεγάλο Έλληνα Πατέρα της Ιατρικής και μεγάλο Ανθρωπιστή!
Ιπποκράτης – θα πω δυό λόγια για τον Μεγάλο Έλληνα Πατέρα της Ιατρικής και μεγάλο Ανθρωπιστή!
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
ΑΡΙΣΤΕΙΟ για την ΔΩΡΑ ΜΟΣΧΟΝΑ για το ποίημα με τίτλο «ΑΝΑΜΟΝΗ»
ΑΡΙΣΤΕΙΟ για την ΔΩΡΑ ΜΟΣΧΟΝΑ για το ποίημα με τίτλο «ΑΝΑΜΟΝΗ»
Μουσείου Ολοκαυτώματος: Από τα λόγια στα έργα...
Μουσείου Ολοκαυτώματος: Από τα λόγια στα έργα...
Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δεν ήρθα στο κανάλι και είπα ότι θέλω να πάρω την εκπομπή, διώξτε όποιους είναι εδώ»
Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δεν ήρθα στο κανάλι και είπα ότι θέλω να πάρω την εκπομπή, διώξτε όποιους είναι εδώ»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ιπποκράτης – θα πω δυό λόγια για τον Μεγάλο Έλληνα Πατέρα της Ιατρικής και μεγάλο Ανθρωπιστή!
Ιπποκράτης – θα πω δυό λόγια για τον Μεγάλο Έλληνα Πατέρα της Ιατρικής και μεγάλο Ανθρωπιστή!
Η Ελλάδα καλείται να αποσύρει καθυστερημένα έργα από το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ
Η Ελλάδα καλείται να αποσύρει καθυστερημένα έργα από το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ
Πρεμιέρα για το ΕΡΤ2 Σπορ - Τι θα έχει το κανάλι;
Πρεμιέρα για το ΕΡΤ2 Σπορ - Τι θα έχει το κανάλι;
Παρασκευή, 3/10/2025: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 3/10/2025: Εργασίες ημέρας
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (2/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (2/10/2025)