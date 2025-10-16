2025-10-16 06:37:03
Φωτογραφία για Φιλόδοξη σιδηροδρομική σήραγγα του Γιβραλτάρ που θα γεφυρώσει την Ευρώπη με την Αφρική έως το 2040, αντιμετωπίζει κόστος 50 δισεκατομμυρίων ευρώ
Το έργο κατασκευής σήραγγας που θα συνδέει το Μαρόκο και την Ισπανία κάτω από το Στενό του Γιβραλτάρ προχωρά. Τελικά, θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της κυκλοφορίας ανθρώπων και αγαθών μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής.en.bladi.netΗ Ισπανία είχε διαθέσει προϋπολογισμό 1,6 εκατομμυρίων ευρώ για την ενημέρωση των μελετών σκοπιμότητας του έργου. Η σήραγγα θα πρέπει να έχει μήκος 42 χιλιόμετρα και sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τουρκία: Φύλακας έσωσε γυναίκα πριν τη κτυπήση το τραμ. Βίντεο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τουρκία: Φύλακας έσωσε γυναίκα πριν τη κτυπήση το τραμ. Βίντεο
ΕΛ.ΑΣ: «ΦΙΜΩΤΡΟ» σε 3 ΟΜΑΔΕΣ INTERNET ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΑΝ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ - 2 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΝΕΑΡΩΝ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΛ.ΑΣ: «ΦΙΜΩΤΡΟ» σε 3 ΟΜΑΔΕΣ INTERNET ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΑΝ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ - 2 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΝΕΑΡΩΝ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ταχύτητα WiFi στα τρένα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες παρέχουν το ταχύτερο διαδίκτυο;
Ταχύτητα WiFi στα τρένα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες παρέχουν το ταχύτερο διαδίκτυο;
Μια κβαντομηχανική σήραγγα στα χέρια μας
Μια κβαντομηχανική σήραγγα στα χέρια μας
Καζακστάν: Αξιωματούχος προτρέπει σε επενδύσεις για να βοηθήσει τη χώρα να συνδέσει την Κίνα με την Ευρώπη
Καζακστάν: Αξιωματούχος προτρέπει σε επενδύσεις για να βοηθήσει τη χώρα να συνδέσει την Κίνα με την Ευρώπη
Σαμποτάζ σε σιδηροδρομική γραμμή κοντά στην Αγία Πετρούπολη
Σαμποτάζ σε σιδηροδρομική γραμμή κοντά στην Αγία Πετρούπολη
Η Airtel Africa δοκιμάζει με επιτυχία το δορυφορικό internet σε κινούμενο τρένο στην υποσαχάρια Αφρική
Η Airtel Africa δοκιμάζει με επιτυχία το δορυφορικό internet σε κινούμενο τρένο στην υποσαχάρια Αφρική
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συμμετοχή σε Επιστημονική Έρευνα – Θέλω τη βοήθειά σας!
Συμμετοχή σε Επιστημονική Έρευνα – Θέλω τη βοήθειά σας!
Ο ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (Γράφει ο Αρης Μπιτσωρης )
Ο ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (Γράφει ο Αρης Μπιτσωρης )
Η Ισπανία θα επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε εγκαταστάσεις συντήρησης Renfe
Η Ισπανία θα επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε εγκαταστάσεις συντήρησης Renfe
Διακόπηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό για το σιδηροδρομικό δυστύχημα
Διακόπηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό για το σιδηροδρομικό δυστύχημα
Η ΕΕ ετοιμάζει κοινά drones και αεροπορική άμυνα για να περιορίσει τη Ρωσία
Η ΕΕ ετοιμάζει κοινά drones και αεροπορική άμυνα για να περιορίσει τη Ρωσία