2025-10-16 06:37:03

Το έργο κατασκευής σήραγγας που θα συνδέει το Μαρόκο και την Ισπανία κάτω από το Στενό του Γιβραλτάρ προχωρά. Τελικά, θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της κυκλοφορίας ανθρώπων και αγαθών μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής.en.bladi.netΗ Ισπανία είχε διαθέσει προϋπολογισμό 1,6 εκατομμυρίων ευρώ για την ενημέρωση των μελετών σκοπιμότητας του έργου. Η σήραγγα θα πρέπει να έχει μήκος 42 χιλιόμετρα και sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ