2025-12-31 15:19:52
Φωτογραφία για Τα δρομολόγια της Eurostar επιστρέφουν στην κανονικότητα μετά από μεγάλη βλάβη στη σήραγγα της Μάγχης
Τα σχέδια των ανθρώπων για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ανατρέπονται μετά τις ακυρώσεις των πτήσεων του Eurostar.Τα δρομολόγια των Eurostar και Le Shuttle μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας επανήλθαν μέσω της σήραγγας της Μάγχης, μετά από σημαντική διακοπή στις μετακινήσεις την Τρίτη.bbc.comΧιλιάδες επιβάτες αντιμετώπισαν ώρες καθυστερήσεων αφότου η Eurostar ακύρωσε τα περισσότερα δρομολόγια sidirodromikanea
