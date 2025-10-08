2025-10-08 16:13:35
Φωτογραφία για ΜΑΜΑ-ΔΕΣ: Ποια μαμά αναλαμβάνει αυτή τη βδομάδα την παρουσίαση της εκπομπής;



 Η ερμηνεύτρια

Πέννυ Μπαλτατζή αναλαμβάνει αυτή τη φορά την παρουσίαση της εκπομπής «Μαμά-δες», το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στις 15:00 στην ΕΡΤ1. Μοιράζεται μαζί μας το δικό της ταξίδι μητρότητας με τα τρία της παιδιά, τον Κάρολο, την Αμέλια και τον Ορφέα και μιλά για τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες στιγμές που έχει αυτό το ταξίδι.



Πρώτος καλεσμένος της Πέννυς Μπαλτατζή είναι ο φίλος της, ηθοποιός και μουσικός, Γιώργος Παπαγεωργίου. Μιλά για την κόρη του, αποκαλύπτει πόσο ήθελε να αποκτήσει κόρη αλλά και πόσο διαφορετική είναι η ζωή με ένα παιδί στο σπίτι, ενώ θυμάται και τη μοναδική εμπειρία που βίωσε όταν ήταν παρών στον τοκετό της συντρόφου του, αλλά και την πρώτη μέρα με το μωρό στο σπίτι.



Η Πέννυ Μπαλτατζή συναντά, επίσης, τη μαία Ελένη Σερπετίνη και μιλούν για τον ρόλο της μαίας δίπλα στη γυναίκα καθ’ όλη τη διαδικασία της εγκυμοσύνης, καθώς και στον τοκετό, αλλά και για το πόσο σημαντική είναι η συμβολή της κατά την περίοδο της λοχείας.



Στη συνέχεια, η Πέννυ Μπαλτατζή φιλοξενεί την αγαπημένη φίλη της και τραγουδίστρια, Παυλίνα Βουλγαράκη. Μιλούν για τη μητρότητα, όπως την έζησε εκείνη, για την ψυχολογικά απαιτητική περίοδο της εγκυμοσύνης, για την εμπειρία του τοκετού, για τη σχέση των δικών της ανθρώπων με το παιδί της αλλά και για έναν καινούργιο φόβο που γεννήθηκε μαζί με την κόρη της, τον φόβο μήπως πάθει εκείνη κάτι και δεν είναι εκεί για το παιδί της.



Τέλος, υποδέχεται την παιγνιοθεραπεύτρια Κατερίνα Λιόντη, η οποία εξηγεί τι είναι η παιγνιοθεραπεία και πώς βοηθάει τα παιδιά.



ΜΑΜΑ-ΔΕΣ. Κάθε Σάββατο στις 15:00, στην ΕΡΤ1, με μια διαφορετική μαμά σε ρόλο παρουσιάστριας.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών του Σιδηροδρόμου: Σιδηρόδρομος ή ποδηλατόδρομος; Η Ελλάδα και εδώ πρωτοστατεί και διαλέγει λάθος.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών του Σιδηροδρόμου: Σιδηρόδρομος ή ποδηλατόδρομος; Η Ελλάδα και εδώ πρωτοστατεί και διαλέγει λάθος.
Εκατομμυριούχος : Με Παναγιώτη Στάθη το σημερινό special επεισόδιο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εκατομμυριούχος : Με Παναγιώτη Στάθη το σημερινό special επεισόδιο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παρουσιάστρια ειδήσεων αναλαμβάνει εκπομπή συνεντεύξεων -Πρεμιέρα τον Οκτώβριο, όλο το ρεπορτάζ
Παρουσιάστρια ειδήσεων αναλαμβάνει εκπομπή συνεντεύξεων -Πρεμιέρα τον Οκτώβριο, όλο το ρεπορτάζ
Να με λες μαμά: Ένα δυνατό δράμα σε έναν κόσμο που χρειάζεται και λίγη χαρά...
Να με λες μαμά: Ένα δυνατό δράμα σε έναν κόσμο που χρειάζεται και λίγη χαρά...
Ακόμα μια δραματική σειρά στον ALPHA κάνει πρεμιερα - Το «Nα με λες μαμά» απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο
Ακόμα μια δραματική σειρά στον ALPHA κάνει πρεμιερα - Το «Nα με λες μαμά» απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο
Διαφορετικές προτιμήσεις ανά φύλο στις πρωινές εκπομπές – Ποια εκπομπή «κερδίζει» στις γυναίκες και ποια στους άνδρες;
Διαφορετικές προτιμήσεις ανά φύλο στις πρωινές εκπομπές – Ποια εκπομπή «κερδίζει» στις γυναίκες και ποια στους άνδρες;
«Μαμά-δες»: Ποια αναλαμβάνει παρουσιάστρια αυτή την εβδομάδα;
«Μαμά-δες»: Ποια αναλαμβάνει παρουσιάστρια αυτή την εβδομάδα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2025
Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2025
Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω ένα αυτοάνοσο που όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά δεν μπορώ να καταπιώ ούτε το σάλιο μου»
Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω ένα αυτοάνοσο που όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά δεν μπορώ να καταπιώ ούτε το σάλιο μου»
Με όμορφες εικόνες επέστρεψαν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί από την εκδρομή τους στις Δαλματικές ακτές.
Με όμορφες εικόνες επέστρεψαν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί από την εκδρομή τους στις Δαλματικές ακτές.
Μετά την Μπέττυ Μαγγίρα παγώνει και την εκπομπή του Ρουβά η ΕΡΤ
Μετά την Μπέττυ Μαγγίρα παγώνει και την εκπομπή του Ρουβά η ΕΡΤ
"Τρομεροί γονείς": Γνωρίστε την οικογένεια Στεφανίδη - Με διπλό επεισόδιο η πρεμιέρα