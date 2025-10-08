





Η ερμηνεύτρια

Πέννυ Μπαλτατζή αναλαμβάνει αυτή τη φορά την παρουσίαση της εκπομπής «Μαμά-δες», το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στις 15:00 στην ΕΡΤ1. Μοιράζεται μαζί μας το δικό της ταξίδι μητρότητας με τα τρία της παιδιά, τον Κάρολο, την Αμέλια και τον Ορφέα και μιλά για τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες στιγμές που έχει αυτό το ταξίδι.







Πρώτος καλεσμένος της Πέννυς Μπαλτατζή είναι ο φίλος της, ηθοποιός και μουσικός, Γιώργος Παπαγεωργίου. Μιλά για την κόρη του, αποκαλύπτει πόσο ήθελε να αποκτήσει κόρη αλλά και πόσο διαφορετική είναι η ζωή με ένα παιδί στο σπίτι, ενώ θυμάται και τη μοναδική εμπειρία που βίωσε όταν ήταν παρών στον τοκετό της συντρόφου του, αλλά και την πρώτη μέρα με το μωρό στο σπίτι.







Η Πέννυ Μπαλτατζή συναντά, επίσης, τη μαία Ελένη Σερπετίνη και μιλούν για τον ρόλο της μαίας δίπλα στη γυναίκα καθ’ όλη τη διαδικασία της εγκυμοσύνης, καθώς και στον τοκετό, αλλά και για το πόσο σημαντική είναι η συμβολή της κατά την περίοδο της λοχείας.

Στη συνέχεια, η Πέννυ Μπαλτατζή φιλοξενεί την αγαπημένη φίλη της και τραγουδίστρια, Παυλίνα Βουλγαράκη. Μιλούν για τη μητρότητα, όπως την έζησε εκείνη, για την ψυχολογικά απαιτητική περίοδο της εγκυμοσύνης, για την εμπειρία του τοκετού, για τη σχέση των δικών της ανθρώπων με το παιδί της αλλά και για έναν καινούργιο φόβο που γεννήθηκε μαζί με την κόρη της, τον φόβο μήπως πάθει εκείνη κάτι και δεν είναι εκεί για το παιδί της.







Τέλος, υποδέχεται την παιγνιοθεραπεύτρια Κατερίνα Λιόντη, η οποία εξηγεί τι είναι η παιγνιοθεραπεία και πώς βοηθάει τα παιδιά.







ΜΑΜΑ-ΔΕΣ. Κάθε Σάββατο στις 15:00, στην ΕΡΤ1, με μια διαφορετική μαμά σε ρόλο παρουσιάστριας.

Πηγή: tvnea.com