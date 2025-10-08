2025-10-08 17:55:16
Φωτογραφία για Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σιδηροδρόμων ξεκινά νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Τι δήλωσε ο Απόστολος Τζιτζικώστας,
Η Κοινή Επιχείρηση Σιδηροδρόμων της Ευρώπης (JU) δημοσίευσε την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2025-02, με συνολική χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 148,2 εκατομμυρίων ευρώ, για αναμενόμενα έργα αξίας 245 εκατομμυρίων ευρώ.railwaypro.comΤα χρηματοδοτούμενα έργα θα συμβάλουν σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) στο πλαίσιο του Τροποποιημένου Προγράμματος Εργασίας για τους Σιδηρόδρομους sidirodromikanea
Εκατομμυριούχος : Με Παναγιώτη Στάθη το σημερινό special επεισόδιο
Εκατομμυριούχος : Με Παναγιώτη Στάθη το σημερινό special επεισόδιο
3ος κύκλος του IQ 160 επιστέφει στο Star - Πότε κάνει πρεμιέρα;
3ος κύκλος του IQ 160 επιστέφει στο Star - Πότε κάνει πρεμιέρα;
