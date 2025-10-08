2025-10-08 14:43:46
Φωτογραφία για Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών του Σιδηροδρόμου: Σιδηρόδρομος ή ποδηλατόδρομος; Η Ελλάδα και εδώ πρωτοστατεί και διαλέγει λάθος.
Ο σιδηρόδρομος, που πλήρωσε πολύ ακριβά τις μνημονιακές πολιτικές του 2010 με την εφαρμογή του Ν. 3891/2010, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πεδίο πειραματισμών τα τελευταία χρόνια.Με τον νόμο αυτόν έκλεισαν γραμμές, διαλύθηκαν υπηρεσίες και χιλιάδες εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν, αφήνοντας πίσω ένα ακρωτηριασμένο δίκτυο. Έκτοτε, εφαρμόζεται μια στρατηγική αποσπασματικών παρεμβάσεων και συνεχούς sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω ένα αυτοάνοσο που όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά δεν μπορώ να καταπιώ ούτε το σάλιο μου»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω ένα αυτοάνοσο που όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά δεν μπορώ να καταπιώ ούτε το σάλιο μου»
Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2025
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2025
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Μπισμπίκη: «Επικοινωνιακά κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο»
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Μπισμπίκη: «Επικοινωνιακά κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο»
Ο μετρικός Σιδηρόδρομος απαιτεί ενίσχυση, όχι υπονόμευση
Ο μετρικός Σιδηρόδρομος απαιτεί ενίσχυση, όχι υπονόμευση
Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στη Πελοπόννησο
Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στη Πελοπόννησο
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ : Έναρξη Μαθημάτων Πέμπτη 2 Οκτωβρίου!!
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ : Έναρξη Μαθημάτων Πέμπτη 2 Οκτωβρίου!!
Νέες φωνές υπέρ του σιδηρόδρομου μετά το σενάριο για αλλαγή της γραμμής σε ποδηλατόδρομο
Νέες φωνές υπέρ του σιδηρόδρομου μετά το σενάριο για αλλαγή της γραμμής σε ποδηλατόδρομο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Με όμορφες εικόνες επέστρεψαν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί από την εκδρομή τους στις Δαλματικές ακτές.
Με όμορφες εικόνες επέστρεψαν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί από την εκδρομή τους στις Δαλματικές ακτές.
Μετά την Μπέττυ Μαγγίρα παγώνει και την εκπομπή του Ρουβά η ΕΡΤ
Μετά την Μπέττυ Μαγγίρα παγώνει και την εκπομπή του Ρουβά η ΕΡΤ
"Τρομεροί γονείς": Γνωρίστε την οικογένεια Στεφανίδη - Με διπλό επεισόδιο η πρεμιέρα
Γιώργος Καπουτζίδης: Τι απαντά για το σάλο της φωτογραφίας μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή
Γιώργος Καπουτζίδης: Τι απαντά για το σάλο της φωτογραφίας μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (7/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (7/10/2025)