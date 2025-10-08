Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών του Σιδηροδρόμου: Σιδηρόδρομος ή ποδηλατόδρομος; Η Ελλάδα και εδώ πρωτοστατεί και διαλέγει λάθος.
2025-10-08 14:43:46
Ο σιδηρόδρομος, που πλήρωσε πολύ ακριβά τις μνημονιακές πολιτικές του 2010 με την εφαρμογή του Ν. 3891/2010, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πεδίο πειραματισμών τα τελευταία χρόνια.Με τον νόμο αυτόν έκλεισαν γραμμές, διαλύθηκαν υπηρεσίες και χιλιάδες εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν, αφήνοντας πίσω ένα ακρωτηριασμένο δίκτυο. Έκτοτε, εφαρμόζεται μια στρατηγική αποσπασματικών παρεμβάσεων και συνεχούς sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΒραβείο Νόμπελ Χημείας 2025
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ