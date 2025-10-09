greece-salonikia

"Μην φρικάρετε ακόμα, αλλά ίσως μπορείτε να ξεκινήσετε να συγκεντρώνετε προμήθειες". Με αυτές τις λέξεις προλογίζει το Politico σημερινή του ανάλυση για το πολιτικό θρίλερ στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, μοναδική πυρηνική δύναμη της ΕΕ και σημαντικό παίκτη διαμόρφωση πολιτικής της Ένωσης.Ο φόβος των Βρυξελλών ότι ένα ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μετατοπιστεί προς την ακροδεξιά επανήλθε (ξανά) απότομα αυτή την εβδομάδα, καθώς η πολιτική κρίση στο Παρίσι, που παίρνει διαστάσεις χιονοστιβάδας, απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, οδηγώντας έναν από τους ιστορικούς συμμάχους του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο κλαμπ των αντιπάλων που τον καλούν να παραιτηθεί.Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται υπό εξαιρετική πίεση μετά την τελευταία προσπάθεια του πρωθυπουργού του να σχηματίσει μια λειτουργική κυβέρνηση που κατέρρευσε σε μόλις 14 ώρες και με νέες εκλογές τους επόμενους μήνες, αν όχι εβδομάδες, να φαίνονται όλο και πιο πιθανές.Τόσο σε προεδρικό όσο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, μια νίκη του Εθνικού Συναγερμού (RN) της Μαρίν Λεπέν είναι πλέον ευδιάκριτα πιθανή, πράγμα που σημαίνει ότι μια ευρωσκεπτικιστική, ακροδεξιά φιγούρα θα μπορούσε σύντομα να εκπροσωπεί τη Γαλλία -και να έχει σημαντικό λόγο- στα βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ, μια νέα προσθήκη στην αυξανόμενη "χορωδία" λαϊκιστικών, δεξιών φωνών."Έχουμε μια ήπειρο που έχει βιώσει τον πόλεμο, το lockdown, ένα είδος ελαφριάς δικτατορίας στη Βουδαπέστη, έχουμε συνηθίσει να συνεχίζουμε να λειτουργούμε με πολλούς κραδασμούς" δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Αλλά "η Λεπέν είναι διαφορετική", εκτίμησε, αναφερόμενος στην ευρέως διαδεδομένη εκτίμηση στις Βρυξέλλες ότι μια ριζική αλλαγή στη γαλλική ηγεσία θα είχε εκτεταμένες συνέπειες για την ΕΕ.Ενώ η ακροδεξιά παροτρύνει τον Μακρόν να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές, τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας εγείρουν επίσης την προοπτική πρόωρων προεδρικών εκλογών, εάν ο Μακρόν αναγκαστεί κάποια στιγμή να παραιτηθεί - κάτι που ο ίδιος πάντα απέκλειε σθεναρά, ορκιζόμενος να παραμείνει μέχρι το τέλος της θητείας του το 2027.Εάν ο Εθνικός Συναγερμός αποκτήσει πρόσβαση στην εκτελεστική εξουσία στη Γαλλία, θα προστεθεί στους "πονοκεφάλους" της ΕΕ, που ήδη προσωποποιούνται στο τραπέζι του Συμβουλίου από τον Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας και τον Ρόμπερτ Φίτσο της Σλοβακίας, και πιθανότατα σύντομα θα προστεθεί και ο Αντρέι Μπάμπις μετά τον πρόσφατο εκλογικό του θρίαμβο στην Τσεχική Δημοκρατία.Το νέο λαϊκιστικό κύμα απειλεί να εκτροχιάσει τις πολιτικές του μπλοκ σε κρίσιμους τομείς, με ιδιαίτερα έντονες ανησυχίες σχετικά με τη Ρωσία και την αμυντική πολιτική. Τόσο ο Όρμπαν όσο και ο Φίτσο έχουν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.Ο δισεκατομμυριούχος Μπάμπις έχει υποσχεθεί να απορρίψει την πρωτοβουλία για τα πυρομαχικά στην Ουκρανία, να αμφισβητήσει τα σχέδια του ΝΑΤΟ για την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και να στριμώξει την Κομισιόν για το Green Deal - συμφωνία που βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο της Λεπέν.Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς έχει ταχθεί σθεναρά κατά της αύξησης της βοήθειας προς το Κίεβο, κατηγορώντας τον "πολεμοχαρή" Μακρόν για τη στάση του σχετικά την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, παρά τις επιφυλάξεις άλλων Ευρωπαίων ηγετών.Παρόλο που η Γαλλία δεν υπήρξε ο μεγαλύτερος χορηγός στρατιωτικής βοήθειας για το Κίεβο, η ρητορική "ηγεσία" του Μακρόν για την Ουκρανία υπήρξε σημαντικός μοχλός στήριξης της εμπόλεμης χώρας και της ενίσχυσης της άμυνας της Ευρώπης, δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος της ΕΕ. Μόλις φύγει, "αυτό θα τεθεί σε κίνδυνο - γνωρίζουμε ότι η Λεπέν δεν θα συνέχιζε στην ίδια γραμμή".Το κόμμα της, ο Εθνικός Συναγερμός, έχει αντιταχθεί σθεναρά στο όραμα του Μακρόν όσον αφορά στην πιθανή κοινή χρήση της πυρηνικής ομπρέλας της Γαλλίας ή τη συγκέντρωση στρατιωτικών πόρων, καθώς ο πόλεμος επεκτείνεται στην ήπειρο.Σε πρόσφατη ερώτηση του γαλλικού καναλιού LCI αν τα γαλλικά πυρηνικά όπλα θα μπορούσαν μια μέρα να σταθμεύουν στη Γερμανία ή την Πολωνία, η Λεπέν έδωσε μια κοφτή απάντηση: "Και τι άλλο μετά;"Επανέλαβε επίσης τις προηγούμενες δεσμεύσεις της να εγκαταλείψει την ολοκληρωμένη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ, αν και ορκίστηκε να συνεχίσει να συνεργάζεται με τους συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, σε βασικές στρατιωτικές αποστολές.Το χειρότερο σενάριο για τους υποστηρικτές της ΕΕ μπορεί, φυσικά, να μην υλοποιηθεί ποτέ. Παρ' όλη την αισιοδοξία που θέλει να περάσει, ο Εθνικός Συναγερμός δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι μπορεί να "σπάσει" τα εκλογικά εμπόδια που τον περιορίζουν διαχρονικά.Στο ιδιότυπο εκλογικό σύστημα δύο γύρων της Γαλλίας, τα κόμματα πρέπει να υποστηρίζονται ουσιαστικά από πάνω από το 50% των ψηφοφόρων στον δεύτερο γύρο για να κερδίσουν τις εκλογές. Αυτό το όριο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τη Λεπέν και τα "στρατεύματά της", με τους ψηφοφόρους διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων να ενώνονται πίσω από τους επικρατέστερους υποψηφίους για να εμποδίσουν την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς - έστω και με συρρικνωμένη διαφορά.Παρ' όλα αυτά, ο Εθνικός Συναγερμός έχει σημειώσει εξαιρετικά κέρδη και είναι πλέον η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, ελέγχοντας μαζί με τους συμμάχους του περίπου το ένα τέταρτο των εδρών, έναντι μόλις 8 εδρών το 2017, όταν εξελέγη για πρώτη φορά ο Μακρόν.Ακόμα και στο σημερινό πολιτικό χάος, το να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία είναι δύσκολο, δήλωσε ο Ματιέ Γκαλάρ από το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Ipsos.Αλλά το διχασμένο πολιτικό τοπίο σημαίνει ότι το λεγόμενο δημοκρατικό μέτωπο, στο οποίο άλλα κόμματα συμμαχούν εναντίον της ακροδεξιάς μεταξύ των δύο γύρων για να την κρατήσουν σε απόσταση, φαίνεται σοβαρά αποδυναμωμένο.Στο σενάριο πιθανών βουλευτικών εκλογών, ο Εθνικός Συναγερμός συγκεντρώνει επί του παρόντος περίπου 33% (επίπεδο παρόμοιο με αυτό που έλαβε στις περσινές βουλευτικές εκλογές), σύμφωνα με την Opinionway, με το μπλοκ της μετριοπαθούς αριστεράς να εκτιμάται στο 18% έως 24% και το κεντρώο στρατόπεδο του Μακρόν να ακολουθεί τρίτο με 14% έως 16%.Εάν το κόμμα της Λεπέν κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές ή πλησιάσει, ο προστατευόμενός της Ζορντάν Μπαρντελά θα είναι σε θέση να διεκδικήσει την πρωθυπουργία και να διορίσει μια ακροδεξιά κυβέρνηση.Αυτό σημαίνει ότι ο Εθνικός Συναγερμός θα είναι υπεύθυνος για τις θέσεις της Γαλλίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, όπου οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων διαπραγματεύονται τους νόμους από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Η ακροδεξιά στις ΒρυξέλλεςΕνώ όλοι στις Βρυξέλλες έχουν στο μυαλό τους τις προεδρικές εκλογές, "υποτιμούν εντελώς το πώς θα έμοιαζε μια γενική αντιπαράθεση" στο Συμβούλιο, δήλωσε ο αξιωματούχος της Κομισιόν, με τη Γαλλία να εργάζεται για να εμποδίσει τη νομοθεσία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.Μια μελλοντική ακροδεξιά Γαλλία θα εξακολουθούσε να είναι μειοψηφία, τουλάχιστον προς το παρόν."Για την αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα, θα έχουν μόνο τους Ούγγρους με το μέρος τους. Θα χάσουν. Στο θέμα της Mercosur, θα χάσουν", είπε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στο σχέδιο εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur - αναμένεται η υπογραφή της στις 5 Δεκεμβρίου.Το μεγάλο ερώτημα που πλανάται πάνω από την Ευρώπη είναι αν οι πολλαπλές μορφές δεξιού λαϊκισμού της ηπείρου μπορούν κάποια στιγμή να συνασπιστούν και να σχηματίσουν μια μειοψηφία που θα μπλοκάρει, ακινητοποιώντας τον μηχανισμό της ΕΕ.Ο Γκαρλάρ (Ipsos) δήλωσε ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι απίθανο βραχυπρόθεσμα, παρά τα υψηλά ποσοστά των ακροδεξιών κομμάτων στις εκλογές, όπως οι κάλπες στην Ολλανδία στα τέλη Οκτωβρίου."Όταν κοιτάζετε άλλες χώρες, έχετε καταστάσεις που στην πραγματικότητα είναι αρκετά αντίθετες", είπε. "Για παράδειγμα, στην Ολλανδία, εκ πρώτης όψεως, το Κόμμα για την Ελευθερία [του Βίλντερς] προηγείται στις δημοσκοπήσεις, αλλά πιθανότατα θα είναι σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι στις προηγούμενες εκλογές".Οι λαϊκιστές εθνικιστές είναι επίσης πιθανό να είναι βασικοί παίκτες στις εκλογές του επόμενου έτους στη Σουηδία και την Ουγγαρία, όπου ο Βίκτορ Όρμπαν διεκδικεί την επανεκλογή του. Στις εκλογές της Γερμανίας τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, οι ψηφοφόροι έδωσαν στην ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) το καλύτερο εθνικό αποτέλεσμα όλων των εποχών με 21% των ψήφων, καθιστώντας το το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της χώρας."Ο πιο στρατηγικός τρόπος να το δούμε είναι να καταλάβουμε ότι κάθε χώρα θα έχει λίγο πολύ εάν δικό τος "λαϊκιστικό κεφαλαίο"" στο βιβλίο της ιστορίας της, δήλωσε ο Γκρεγκουάρ Ρος, διευθυντής προγράμματος για την Ευρώπη και τη Ρωσία στο Chatham House στο Λονδίνο. "Το μόνο πράγμα για το οποίο μπορούμε να ελπίζουμε είναι ότι αυτά τα κεφάλαια δεν θα συμβούν όλα την ίδια στιγμή".