2025-10-09 22:09:25
Φωτογραφία για H Google φέρνει το AI Mode και στην Ελλάδα
Η Google ανακοίνωσε τη διεθνή επέκταση του AI Mode στο Search, διαθέτοντάς το σε επιπλέον 35 νέες γλώσσες και 40 χώρες και περιοχές ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Με αυτή την κίνηση θα είναι διαθέσιμο συνολικά σε περισσότερες από 200 χώρες και εδάφη.

Η αναβαθμισμένη εμπειρία αναζήτησης βασίζεται στα πιο πρόσφατα μοντέλα Gemini, τα οποία προσφέρουν σημαντικά πιο προηγμένες δυνατότητες κατανόησης φυσικής γλώσσας και πολυτροπικής νοημοσύνης – δηλαδή ικανότητα κατανόησης όχι μόνο κειμένου, αλλά και εικόνων ή άλλων μορφών πληροφορίας.

Χάρη σε αυτές τις τεχνολογίες, οι χρήστες μπορούν πλέον να κάνουν πολύπλοκες ή αφηρημένες ερωτήσεις με φυσικό τρόπο, στη γλώσσα που προτιμούν, και να λαμβάνουν ακριβείς, προσαρμοσμένες απαντήσεις.

Το ειδικά σχεδιασμένο Gemini μοντέλο για το Search επιτρέπει στο AI Mode να αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες κάθε γλώσσας και να προσαρμόζει τις απαντήσεις του στα πολιτισμικά και γλωσσικά συμφραζόμενα κάθε χώρας. Έτσι, η εμπειρία χρήσης γίνεται πιο ουσιαστική, κατανοητή και χρήσιμη για όλους.

Η Google σημειώνει ότι με την ενεργοποίηση του AI Mode, οι χρήστες εξερευνούν πιο σύνθετα θέματα και διατυπώνουν ερωτήματα σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερα σε έκταση από τις παραδοσιακές αναζητήσεις. Η νέα εμπειρία αναζήτησης θα διατεθεί σταδιακά μέσα στην επόμενη εβδομάδα στους νέους χρήστες.
