2025-11-28 17:50:14
Φωτογραφία για Ένας χρόνος με το τρένο στον Έβρο: Από τις υποσχέσεις στην πραγματικότητα
Για μένα όταν μιλάμε για ‘απομόνωση’, μιλάμε βασικά για υποδομές οι οποίες έχουν να κάνουν με τη σύνδεση: δρόμος και τρένο, ειδικά το τρένο, στο τρένο αποδίδω πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Συντάκτης Νίκος Πατούνας radioevros.grΚαι πραγματικά οραματίζομαι αυτήν την ιδέα ενός τρένου που θα έχει χαρακτηριστικά ενός προαστιακού σιδηροδρόμου που θα μπορεί να συνδέει γρήγορα και με ασφάλεια τον sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Κοινότητα Αετού, Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας: Κατηγορηματική αντίθεση στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά Όρη.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κοινότητα Αετού, Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας: Κατηγορηματική αντίθεση στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά Όρη.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι Τσεχικοί Σιδηρόδρομοι λανσάρουν νέο νυχτερινό τρένο από την Πράγα στα σύνορα με την Ουκρανία
Οι Τσεχικοί Σιδηρόδρομοι λανσάρουν νέο νυχτερινό τρένο από την Πράγα στα σύνορα με την Ουκρανία
Κίνας: 11 νεκροί, 2 τραυματίες όταν δοκιμαστικό τρένο με σεισμικό εξοπλισμό εισήλθε σε λάθος γραμμές
Κίνας: 11 νεκροί, 2 τραυματίες όταν δοκιμαστικό τρένο με σεισμικό εξοπλισμό εισήλθε σε λάθος γραμμές
Κίνα: Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους – Έντεκα νεκροί και δύο τραυματίες
Κίνα: Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους – Έντεκα νεκροί και δύο τραυματίες
Το πιο τρελό ταξίδι με τρένο στην Ινδία: Αυτή η σιδηροδρομική διαδρομή διασχίζει βαθιά δάση με τίγρης
Το πιο τρελό ταξίδι με τρένο στην Ινδία: Αυτή η σιδηροδρομική διαδρομή διασχίζει βαθιά δάση με τίγρης
Τρένο στην Ουγγαρία αναγκάστηκε να σταματήσει μετά από υπερχείλιση τουαλέτας που είχε χυθεί σε βαγόνι!
Τρένο στην Ουγγαρία αναγκάστηκε να σταματήσει μετά από υπερχείλιση τουαλέτας που είχε χυθεί σε βαγόνι!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο της Αθήνας κάνουν στάση εργασίας βάρδιας προς τιμήν του πεσόντος συναδέλφου τους
Οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο της Αθήνας κάνουν στάση εργασίας βάρδιας προς τιμήν του πεσόντος συναδέλφου τους
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας που δεν ήταν στη δικογραφία
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας που δεν ήταν στη δικογραφία
Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Πειραιάς-Κιάτο
Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Πειραιάς-Κιάτο
ΕΚΤΑΚΤΟ: Εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη ΚΥΑ για τα ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία!
ΕΚΤΑΚΤΟ: Εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη ΚΥΑ για τα ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία!
«Φως στο Τούνελ»: Αυτές είναι οι δύο ανατριχιαστικές υποθέσεις που ερευνά η εκπομπή
«Φως στο Τούνελ»: Αυτές είναι οι δύο ανατριχιαστικές υποθέσεις που ερευνά η εκπομπή