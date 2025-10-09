2025-10-09 22:09:25
Φωτογραφία για Ουκρανία: Εντολή εσπευσμένης εκκένωσης στους κατοίκους σε Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ
Την εσπευσμένη απομάκρυνση οικογενειών με παιδιά που ζουν σε περιοχές των πόλεων Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ ζήτησαν οι ουκρανικές αρχές.

Το Κραματόρσκ είναι η τελευταία μεγάλη πόλη του Ντονμπάς υπό τον έλεγχο του Κιέβου και απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, ενώ πλήττεται τακτικά από ρωσικές επιθέσεις.

Το Κραματόρσκ και τα περίχωρά του αποτελούν στόχο «τακτικών επιθέσεων, κυρίως με την υποστήριξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών» μικρής εμβέλειας, κάτι που οδηγεί σε «καταστροφές κτιρίων κατοικιών και μη στρατιωτικών υποδομών» και «καθιστά αδύνατη τη λειτουργία των κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών» σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Σλοβιάνσκ, πόλης κοντά στο μέτωπο, επίσης στην ανατολική Ουκρανία, κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν γρήγορα, λόγω των ρωσικών πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Η πόλη Κραματόρσκ αριθμούσε περίπου 150.000 κατοίκους πριν από τη ρωσική εισβολή που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, ο πληθυσμός ήταν 53.000 κάτοικοι τον περασμένο Ιούλιο.

Η πόλη είχε καταληφθεί από φιλορώσους αυτονομιστές που υποστηρίζονταν από τη Μόσχα για αρκετούς μήνες το 2014, προτού ανακαταληφθεί από τις δυνάμεις του Κιέβου.
