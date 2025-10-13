2025-10-13 08:30:01
Φωτογραφία για Ανακοίνωση της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία της Βιομηχανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την μετατροπή του Πελοποννησιακού Σιδηρόδρομου σε Ποδηλατόδρομο
Η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία της Βιομηχανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (The International Committee for the Conversation of the Industrial Heritage, TICCIH) εξέδωσε δελτίο τύπου καταδικάζοντας την επιχειρούμενη μετατροπή της μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής Μέγαρα-Κόρινθος-Καλαμάτα σε ποδηλατόδρομο. Η TICCIH είναι παγκόσμιος επιστημονικός σύλλογος που αγωνίζεται για την προστασία της sidirodromikanea
