





Η ΕΡΤ θα διοργανώσει δυο ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό για την επιλογή του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ Weekend Live ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας, το όνομα της Μπέττυ Μαγγίρα βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ιθυνόντων της ΕΡΤ για την παρουσίαση του εθνικού τελικού χωρίς ακόμη να έχουν παρθεί τελικές αποφάσεις

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με την αδερφή της Ματθίλδη, παρουσίασαν με επιτυχία τον εθνικό τελικό το 2008 και 2009. Τις ίδιες χρονιές είχαν αναλάβει και τον σχολιασμό της Eurovision.

Πηγή: tvnea.com