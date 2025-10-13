2025-10-13 08:46:45
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Η Μπέττυ Μαγγίρα ψηλά στη λίστα των ιθυνόντων της ΕΡΤ για την παρουσίαση του εθνικού τελικού



Η ΕΡΤ θα διοργανώσει δυο ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό για την επιλογή του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ Weekend Live ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας, το όνομα της Μπέττυ Μαγγίρα βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ιθυνόντων της ΕΡΤ για την παρουσίαση του εθνικού τελικού χωρίς ακόμη να έχουν παρθεί τελικές αποφάσεις

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με την αδερφή της Ματθίλδη, παρουσίασαν με επιτυχία τον εθνικό τελικό το 2008 και 2009. Τις ίδιες χρονιές είχαν αναλάβει και τον σχολιασμό της Eurovision.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανακοίνωση της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία της Βιομηχανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την μετατροπή του Πελοποννησιακού Σιδηρόδρομου σε Ποδηλατόδρομο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανακοίνωση της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία της Βιομηχανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την μετατροπή του Πελοποννησιακού Σιδηρόδρομου σε Ποδηλατόδρομο
«Ο ΑΝΤ1 αλλάζει επίπεδο: Ρομποτικές κάμερες, cloud και AI στο νέο του σπίτι»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ο ΑΝΤ1 αλλάζει επίπεδο: Ρομποτικές κάμερες, cloud και AI στο νέο του σπίτι»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026: Ο Καπουτζίδης «κλειδώνει» για τον εθνικό τελικό – Δύο ημιτελικοί στο σχέδιο της ΕΡΤ
Eurovision 2026: Ο Καπουτζίδης «κλειδώνει» για τον εθνικό τελικό – Δύο ημιτελικοί στο σχέδιο της ΕΡΤ
Συντάξεις: Αύξηση 2,4%, με όφελος έως 780 ευρώ τον χρόνο [Οι πίνακες με τα νέα ποσά από το 2026 ανά Ταμείο και έτη ασφάλισης]
Συντάξεις: Αύξηση 2,4%, με όφελος έως 780 ευρώ τον χρόνο [Οι πίνακες με τα νέα ποσά από το 2026 ανά Ταμείο και έτη ασφάλισης]
Μπέττυ Μαγγίρα: Αν είχα πικρία, δεν θα επέστρεφα στον όμιλο του ΑΝΤ1...
Μπέττυ Μαγγίρα: Αν είχα πικρία, δεν θα επέστρεφα στον όμιλο του ΑΝΤ1...
ΜΑΜΑ-ΔΕΣ: Ποια μαμά αναλαμβάνει αυτή τη βδομάδα την παρουσίαση της εκπομπής;
ΜΑΜΑ-ΔΕΣ: Ποια μαμά αναλαμβάνει αυτή τη βδομάδα την παρουσίαση της εκπομπής;
Μετά την Μπέττυ Μαγγίρα παγώνει και την εκπομπή του Ρουβά η ΕΡΤ
Μετά την Μπέττυ Μαγγίρα παγώνει και την εκπομπή του Ρουβά η ΕΡΤ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΝ ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΑΙ ΟΤΙ ΣΟΥ «ΚΛΕΒΟΥΝ» ΤΟ WiFi ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΕΣ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΑΝ ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΑΙ ΟΤΙ ΣΟΥ «ΚΛΕΒΟΥΝ» ΤΟ WiFi ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΕΣ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΕΣ RAM ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΩΝ Α.Ι. DATA CENTERS
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΕΣ RAM ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΩΝ Α.Ι. DATA CENTERS
Συντάξεις: Αύξηση 2,4%, με όφελος έως 780 ευρώ τον χρόνο [Οι πίνακες με τα νέα ποσά από το 2026 ανά Ταμείο και έτη ασφάλισης]
Συντάξεις: Αύξηση 2,4%, με όφελος έως 780 ευρώ τον χρόνο [Οι πίνακες με τα νέα ποσά από το 2026 ανά Ταμείο και έτη ασφάλισης]
Σκηνές εμφυλίου στη Γάζα: Τουλάχιστον 27 νεκροί σε συγκρούσεις της Χαμάς με ένοπλες φατρίες
Σκηνές εμφυλίου στη Γάζα: Τουλάχιστον 27 νεκροί σε συγκρούσεις της Χαμάς με ένοπλες φατρίες
EUDI Wallet: Έρχεται η ευρωπαϊκή ταυτότητα – Θα επιτρέπει τις μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης μόνο με τη χρήση κινητού τηλεφώνου
EUDI Wallet: Έρχεται η ευρωπαϊκή ταυτότητα – Θα επιτρέπει τις μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης μόνο με τη χρήση κινητού τηλεφώνου