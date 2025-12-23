Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.Η πρωτοβουλία αυτή ήταν μία συλλογική προσπάθεια που ξεκίνησε από το όραμα του Προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού, και το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε κάθε προσδοκία.Ο Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, δήλωσε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που καταφέραμε να κινητοποιήσουμε τόσους συμπολίτες μας και να βοηθήσουμε, δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, τα παιδιά που μας έχουν πραγματική ανάγκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους τηλεθεατές μας, τους συνεργάτες μας, τις εταιρείες και τους οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την προσφορά τους. Ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους της οικογένειας του Antenna που τόσες ημέρες εργάζονται ασταμάτητα, για να πετύχουμε τον σκοπό μας να σταθούμε στο πλευρό όλων αυτών των παιδιών. Όλοι μαζί, στέλνουμε ένα μήνυμα αγάπης σε κάθε παιδί που χρειάζεται τη φροντίδα και τη στήριξή μας για να μην αισθάνεται μόνο. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Γιατί τα παιδιά μάς χρειάζονται δίπλα τους κάθε μέρα».Πάνω από 35 χρόνια, ο ΑΝΤ1 αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, εμπνέει και κάνει πράξη τη δέσμευσή του για κοινωνική αλληλεγγύη. Μια πράξη που ενώνει, ενδυναμώνει και δίνει ελπίδα.Η ημέρα του Χριστουγεννιάτικου Τηλεμαραθωνίου ήταν γεμάτη συγκίνηση και αληθινές ιστορίες. Χάρη στη θερμή ανταπόκριση των τηλεθεατών του ΑΝΤ1 σε όλο τον κόσμο - την Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία - των συνεργατών, των καλλιτεχνών, και όλων όσοι βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες, θα ενισχυθεί το πολύτιμο έργο των μη κερδοσκοπικών σωματείων Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Η Φλόγα και το Make-A-Wish Ελλάδος.Όσα ζήσαμε στον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 στις 22 ΔεκεμβρίουΑπό τις 06:00 το πρωί και για 20 ώρες, όλες οι εκπομπές του ΑΝΤ1 ενώθηκαν σε μια μεγάλη τηλεοπτική «σκυταλοδρομία» προσφοράς. Δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, τεχνικοί και παραγωγές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής, ελπίδας και αληθινής σύνδεσης με το κοινό.Το ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ, με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, έδωσε το εναρκτήριο σήμα του Τηλεμαραθωνίου, φιλοξενώντας τους Δόμνα Μιχαηλίδου, Ράνια Θρασκιά, Νικήτα Κακλαμάνη, Γιώργο Καραμέρο, τη Σταματίνα Τσιμτσιλή σε live σύνδεση με την εκπομπή Happy Day του Alpha και μέσω βίντεο τους Γιώργο Παπαδάκη, Μαρία Αναστασοπούλου, Μαρία Μπαλοδήμου, Τασούλα Ουζούνη, Βίκυ Χατζηβασιλείου, Γιώργο Γρηγοριάδη, Ντόρα Κουτροκόη, Χρύσα Φωσκόλου και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, οι οποίοι όλοι μίλησαν για τη σημασία της αλληλεγγύης και στήριξαν ενεργά την προσπάθεια.Τη σκυτάλη παρέλαβε ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ με τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος συνδέθηκε live με το ΠΡΩΙΝΟ SFERA και τους Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνσυ Αντωνίου, Παναγή Τζωρτζάτο, καθώς και με το ΠΑΜΕ ΠΡΩΙΝΟ του ΡΥΘΜΟΥ και τους Μπέττυ Μαγγίρα, Βασίλη Φορτούνη και Αθηνά Αφαλίδου, σε μια εκπομπή γεμάτη συναίσθημα, προσωπικές στιγμές και μηνύματα προσφοράς.Στο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ με την Μαρία Σαράφογλου παρουσιάστηκαν ρεπορτάζ και αφιερώματα στο έργο των μη κερδοσκοπικών σωματείων που στηρίχθηκαν από τον Τηλεμαραθώνιο, ενώ οι ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ με τον Πέτρο Κουσουλό ανέδειξαν αληθινές ιστορίες και πραγματικές ανάγκες.Το ROUK ZOUK με τη Ζέτα Μακρυπούλια μετατράπηκε σε μια μεγάλη γιορτή αγάπης, χαράς, συγκίνησης και νοσταλγίας, με ένα επεισόδιο-flashback στην αγαπημένη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» και τον Χάρη Ρώμα σε ρόλο – έκπληξη.Ακολούθησε το 5X5 CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση, σε ένα ειδικό εορταστικό επεισόδιο με την αθλητική ομάδα του ΑΝΤ1 για τη Formula 1 και την αθλητική ομάδα του ΑΝΤ1 για τους ευρωπαϊκούς αγώνες της UEFA. Οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης, Μαρία Θωμά, Μαρία Ανδρεάδη, Κώστας Λεώνης, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, Μανώλης Σφακάκης, Αριάνα Παπαγιάννη, Αλέξανδρος Ξενικάκης και Γρηγόρης Ατρείδης, έπαιξαν και στήριξαν δυναμικά τον Τηλεμαραθώνιο.Το ΒΡΑΔΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ με την Ρίτσα Μπιζόγλη συντονίστηκε πλήρως στο πνεύμα της ημέρας, μεταφέροντας μηνύματα δύναμης, ελπίδας και συλλογικής ευθύνης.Κορυφαία στιγμή της ημέρας του Τηλεμαραθωνίου ήταν η Special Live Εκπομπή με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πλατό, όλοι έγιναν μια μεγάλη αγκαλιά. Στην εκπομπή φιλοξενήθηκαν εκπρόσωποι των μη κερδοσκοπικών σωματείων και της ομογένειας, παιδιά που διηγήθηκαν συγκινητικές ιστορίες, αγαπημένοι καλλιτέχνες, παρουσιαστές και δημοσιογράφοι.Όλοι μαζί είπαν «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ» και έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα στήριξης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία αυτού του σημαντικού σκοπού. Στη ζωντανή εξάωρη εκπομπήέδωσαν το «παρών», ζωντανά στο στούντιο, με σύνδεση ή μέσω βίντεο, οι (με αλφαβητική σειρά): Μαρία Αντωνά, Τάσος Αρνιακός, Μελίνα Ασλανίδου, Νικόλας Βαφειάδης, Νίκος Βέρτης, Ελένη Βουλγαράκη, Γιώργος Γάλλος, Ναταλία Γερμανού, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημοσθένης Γεωργακόπουλος, Αναστασία Γιάμαλη, Αφροδίτη Γραμμέλη, Δέσποινα Καμπούρη, Μελίνα Κανακαρίδη, Γιώργος Καπουτζίδης, Κατερίνα Καραβάτου, Νατάσσα Θεοδωρίδου, Θανάσης Κατερινόπουλος, Πάνος Κατσαρίδης, Τζον Κατσιματίδης, Γιώτα Κηπουρού, Θάνος Κιούσης, Έλλη Κοκκίνου, Νίκος Κουρής, Γιώργος Κούρος, Πέτρος Κουσουλός, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Πέτρος Κωστόπουλος, Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Γιώργος Λιάγκας, Άννα Λιβαθυνού, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαλέσκου, Ανδρέας Μικρούτσικος, Νίκος Μισίρης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ρένα Μόρφη, Γιάννης Μπέζος, Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίνο, Τάσος Νούσιας, Σπύρος Ντούγιας, Αναστάσιος Ντούγκας, Παιδιά από το μιούζικαλ «Annie», Παιδική Χορωδία ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ, Δημήτρης Πανόπουλος, Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου, Λίτσα Πατέρα, Θανάσης Πάτρας, Φωτεινή Πετρογιάννη, Λευτέρης Πράσινος, Αντώνης Ρέμος, Νίκος Ρογκάκος, Χάρης Ρώμας, Μαρία Σαράφογλου, Φαίη Σκορδά, Σπύρος Σούλης, Παναγιώτης Στάθης, Δημήτρης Σταρόβας, Σάκης Τανιμανίδης, Τάσος Τεργιάκης, Παναγής Τζωρτζάτος, Ελένη Τσολάκη, Κώστας Τσουρός, Θοδωρής Φέρρης, Καλλιόπη Χάσκα, Μίνα Χειμώνα, Σίσσυ Χρηστίδου, Νίκος Ψαρράς, καθώς και το cast της ταινίας «Ο έρωτας γράφεται…» και ο Gareth Ellis-Unwin, Head of Film Production and Distribution της Iconic Films. Επίσης, στο στούντιο παρευρέθηκαν και οι εκπρόσωποι των μη κερδοσκοπικών σωματείων, που στήριξε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1: Έμιλυ Κέρν, Γενική διευθύντρια, Δεσμός, Ιλεάνα Μακρή, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου ΕΛΙΖΑ, Βασίλειος Παπαδάκης, Επιστημονικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος, Γιώργος Πρωτόπαπας, Γενικός Διευθυντής, Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, Μαρία Τρυφωνίδη, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Η Φλόγα.Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος Αλληλεγγύης του ΑΝΤ1 είχε πρόσωπο, καρδιά και ουσιαστικό αντίκτυπο. Όταν στεκόμαστε ενωμένοι, χαρίζουμε στα παιδιά ασφάλεια, αγάπη και ελπίδα και χτίζουμε τον κόσμο που τους αξίζει.Πηγή: tvnea.com