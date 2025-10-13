2025-10-13 08:12:17
Φωτογραφία για ΑΝ ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΑΙ ΟΤΙ ΣΟΥ «ΚΛΕΒΟΥΝ» ΤΟ WiFi ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΕΣ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ



 Ένας εύκολος τρόπος για να διαπιστώσετε αν κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το οικιακό σας Wi-Fi είναι να ελέγξετε τις ενδείξεις του δρομολογητή σας.

Οι λυχνίες του δείχνουν αν η συσκευή είναι ενεργή, αν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο και αν παρατηρείται ασύρματη δραστηριότητα.

Γρήγορος τρόπος ελέγχου



Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές σας που συνδέονται στο Wi-Fi — κινητά, υπολογιστές, Smart TV κ.ά.

Αν η ένδειξη ασύρματης δραστηριότητας του δρομολογητή εξακολουθεί να αναβοσβήνει, παρότι καμία δική σας συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη, τότε είναι πιθανό κάποιος άλλος να χρησιμοποιεί το δίκτυό σας.

Ωστόσο, η μέθοδος αυτή δεν είναι πάντα απόλυτα αξιόπιστη, ιδίως αν διαθέτετε έξυπνες συσκευές που επανασυνδέονται αυτόματα στο Wi-Fi.



Ακριβέστερες μέθοδοι εντοπισμούΜπείτε στο μενού του δρομολογητή και δείτε τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών.Εκεί εμφανίζονται όλες οι ενεργές συνδέσεις με τις διευθύνσεις MAC τους. Αν δείτε περισσότερες συσκευές από όσες έχετε, πρόκειται για σαφή ένδειξη παραβίασης.

