Ένας εύκολος τρόπος για να διαπιστώσετε αν κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το οικιακό σας Wi-Fi είναι να ελέγξετε τις ενδείξεις του δρομολογητή σας.

Οι λυχνίες του δείχνουν αν η συσκευή είναι ενεργή, αν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο και αν παρατηρείται ασύρματη δραστηριότητα.

Γρήγορος τρόπος ελέγχου

Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές σας που συνδέονται στο Wi-Fi — κινητά, υπολογιστές, Smart TV κ.ά.

Αν η ένδειξη ασύρματης δραστηριότητας του δρομολογητή εξακολουθεί να αναβοσβήνει, παρότι καμία δική σας συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη, τότε είναι πιθανό κάποιος άλλος να χρησιμοποιεί το δίκτυό σας.

Ωστόσο, η μέθοδος αυτή δεν είναι πάντα απόλυτα αξιόπιστη, ιδίως αν διαθέτετε έξυπνες συσκευές που επανασυνδέονται αυτόματα στο Wi-Fi.

Ακριβέστερες μέθοδοι εντοπισμούΜπείτε στο μενού του δρομολογητή και δείτε τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών.Εκεί εμφανίζονται όλες οι ενεργές συνδέσεις με τις διευθύνσεις MAC τους. Αν δείτε περισσότερες συσκευές από όσες έχετε, πρόκειται για σαφή ένδειξη παραβίασης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ πατώντας εδώ

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.