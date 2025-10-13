2025-10-13 08:04:54

Αύξηση 2,4% θα πάρουν οι συνταξιούχοι για το 2026, όπως αποκαλύπτεται στο προσχέδιο του νέου Προϋπολογισμού.Οι αυξήσεις θα δοθούν σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους και θα φανούν στην πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου, που θα καταβληθούν τον Δεκέμβριο – πιθανότατα πριν από τα Χριστούγεννα.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΗδη, ο ΕΦΚΑ, όπως αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», έχει sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ