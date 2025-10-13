2025-10-13 22:30:20

"Τραγούδησε πρώτα για την γέννηση της αγάπης στην καρδιά ενός αγοριού και ενός κοριτσιού



και



στο πιό ψηλό κλαδάκι της Τριανταφυλλιάς άνθισε ένα θαυμάσιο τριαντάφυλλο,



πέταλο με το πέταλο,



τραγούδι με το τραγούδι"



Είναι από "το αηδόνι και το τριαντάφυλλο",αυτό το θαυμάσιο διήγημα του Oscar Wilde.



Και τα τριαντάφυλλά μου...από την τριανταφυλλιά μου,την εκατόφυλλη τριανταφυλλιά μου.



Κομμένα την πρώτη του Μάη,



χαρισμένα σε όλους εσάς που με διαβάζετε.



Νιώστε το άρωμά τους



και την ενέργειά τους... συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-synechis-eispnoi-aitherioy-elaioy-triantafylloy-enischysei-ti-faia-oysia-toy-egkefaloy/



Κείμενο,επιμέλεια:thalia-botanologia.gr



