"Τραγούδησε πρώτα για την γέννηση της αγάπης στην καρδιά ενός αγοριού και ενός κοριτσιού

και

στο πιό ψηλό κλαδάκι της Τριανταφυλλιάς άνθισε ένα θαυμάσιο τριαντάφυλλο,

πέταλο με το πέταλο,

τραγούδι με το τραγούδι"

Είναι από "το αηδόνι και το τριαντάφυλλο",αυτό το θαυμάσιο διήγημα του Oscar Wilde.

Και τα τριαντάφυλλά μου...από την τριανταφυλλιά μου,την εκατόφυλλη τριανταφυλλιά μου.

Κομμένα την πρώτη του Μάη,

χαρισμένα σε όλους εσάς που με διαβάζετε.

Νιώστε το άρωμά τους

και την ενέργειά τους... συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-synechis-eispnoi-aitherioy-elaioy-triantafylloy-enischysei-ti-faia-oysia-toy-egkefaloy/

Κείμενο,επιμέλεια:thalia-botanologia.gr
Το Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο στον πρόγραμμα του ΑΝΤ1 - Τι συμβαίνει;
Το Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο στον πρόγραμμα του ΑΝΤ1 - Τι συμβαίνει;
Κλειδώνει για Φεβρουάριο ή Μάρτιο η δίκη για τα Τέμπη- 30 μεταφραστές κάνουν αγώνα δρόμου για τη δικογραφία
"Κλειδώνει" για Φεβρουάριο ή Μάρτιο η δίκη για τα Τέμπη- 30 μεταφραστές κάνουν αγώνα δρόμου για τη δικογραφία
Το Καζακστάν στοχεύει να ενισχύσει τη θέση του ως βασικού διαμετακομιστικού κόμβου μεταξύ Ασίας και Ευρώπης
Το Καζακστάν στοχεύει να ενισχύσει τη θέση του ως βασικού διαμετακομιστικού κόμβου μεταξύ Ασίας και Ευρώπης
Η apigenin/απεγινίνη ως θρεπτική και θεραπευτική ουσία - ένας ευεργετικός παράγοντα που προάγει την υγεία μας, με πανίσχυρη αντικαρκινική δράση
Η apigenin/απεγινίνη ως θρεπτική και θεραπευτική ουσία - ένας ευεργετικός παράγοντα που προάγει την υγεία μας, με πανίσχυρη αντικαρκινική δράση
Μελέτες αποκαλύπτουν τα οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου από τη διαλείπουσα νηστεία και τα προγράμματα υγιεινής διατροφής
Μελέτες αποκαλύπτουν τα οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου από τη διαλείπουσα νηστεία και τα προγράμματα υγιεινής διατροφής
Η ανάπτυξη του ERTMS θα βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα, θα αυξήσει τη χωρητικότητα και θα ενισχύσει την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
Η ανάπτυξη του ERTMS θα βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα, θα αυξήσει τη χωρητικότητα και θα ενισχύσει την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
Η Τουρκία ξεκινά αναβαθμίσεις σιδηροδρόμων για να παρακάμψει τη Ρωσία, να ενισχύσει το εμπόριο εμπορευμάτων Ευρώπης-Ασίας
Η Τουρκία ξεκινά αναβαθμίσεις σιδηροδρόμων για να παρακάμψει τη Ρωσία, να ενισχύσει το εμπόριο εμπορευμάτων Ευρώπης-Ασίας
Ενημερωση για τις εργασίες του βιολογικού καθαρισμού Τρίτη 14-10-2025 απο τον προεδρο κοινοτητα Μυτικα Δημήτρη Φάρρο
Ενημερωση για τις εργασίες του βιολογικού καθαρισμού Τρίτη 14-10-2025 απο τον προεδρο κοινοτητα Μυτικα Δημήτρη Φάρρο
Hellenic Train: =Κανένα δρομολόγιο αύριο λόγω απεργίας
Hellenic Train: =Κανένα δρομολόγιο αύριο λόγω απεργίας
Ανατροπή με πρόγραμμα του ΑΝΤ1 - Τι συμβαίνει ;
Ανατροπή με πρόγραμμα του ΑΝΤ1 - Τι συμβαίνει ;
Τηλεοπτικό Quiz: Ξεκίνησαν ως τηλεοπτικό δίδυμο… αλλά μάλλον δεν θα τελειώσουν έτσι!
Τηλεοπτικό Quiz: Ξεκίνησαν ως τηλεοπτικό δίδυμο… αλλά μάλλον δεν θα τελειώσουν έτσι!
Η τηλεόραση ανακυκλώνει τα ίδια και χάνει το κοινό της...
Η τηλεόραση ανακυκλώνει τα ίδια και χάνει το κοινό της...