





Αλλαγές φαίνεται πως φέρνει ο ΑΝΤ1 στο πρόγραμμά του από την αρχή της φετινής σεζόν, καθώς ένα από τα πιο φιλόδοξα projects του σταθμού, το «Extreme Make Over – Home Edition», δεν θα βγει τελικά στον αέρα όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η εκπομπή, που θα παρουσίαζε ο Σπύρος Σούλης αναλαμβάνοντας την πλήρη ανακαίνιση σπιτιών για οικογένειες που έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες, είχε παρουσιαστεί επίσημα στο φετινό πρόγραμμα του σταθμού. Σε κάθε επεισόδιο, μια ομάδα εθελοντών επαγγελματιών θα μετέτρεπε ολοκληρωτικά το σπίτι μέσα σε επτά ημέρες, ενώ η οικογένεια θα έλειπε.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr και του δημοσιογράφου Γρηγόρη Μελά, η διοίκηση του ΑΝΤ1 αποφάσισε να «παγώσει» προσωρινά την προβολή της εκπομπής, με στόχο να υπάρξει περισσότερος χρόνος για την προετοιμασία και τα γυρίσματα των επεισοδίων. Η πρόθεση είναι να αποφευχθεί οποιαδήποτε «έκπτωση» στην ποιότητα των απαιτητικών εργασιών που χρειάζονται για την ολική μεταμόρφωση των σπιτιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο το project να προβληθεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, ενώ δεν αποκλείεται –αν μέχρι το Πάσχα ολοκληρωθούν τρία με τέσσερα επεισόδια– να μεταδοθούν στο τέλος της φετινής χρονιάς, με τα υπόλοιπα να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επόμενης.

Παράλληλα, υπάρχει σκέψη να προστεθούν δύο επιπλέον επεισόδια, στα οποία ο Σπύρος Σούλης θα επιστρέφει σε ορισμένα από τα σπίτια που έχουν ανακαινιστεί, για να δει πώς έχουν προσαρμοστεί οι οικογένειες στη νέα τους καθημερινότητα.

Πηγή: tvnea.com