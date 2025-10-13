2025-10-13 17:15:10
Φωτογραφία για Ανατροπή με πρόγραμμα του ΑΝΤ1 - Τι συμβαίνει ;



Αλλαγές φαίνεται πως φέρνει ο ΑΝΤ1 στο πρόγραμμά του από την αρχή της φετινής σεζόν, καθώς ένα από τα πιο φιλόδοξα projects του σταθμού, το «Extreme Make Over – Home Edition», δεν θα βγει τελικά στον αέρα όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η εκπομπή, που θα παρουσίαζε ο Σπύρος Σούλης αναλαμβάνοντας την πλήρη ανακαίνιση σπιτιών για οικογένειες που έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες, είχε παρουσιαστεί επίσημα στο φετινό πρόγραμμα του σταθμού. Σε κάθε επεισόδιο, μια ομάδα εθελοντών επαγγελματιών θα μετέτρεπε ολοκληρωτικά το σπίτι μέσα σε επτά ημέρες, ενώ η οικογένεια θα έλειπε.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr και του δημοσιογράφου Γρηγόρη Μελά, η διοίκηση του ΑΝΤ1 αποφάσισε να «παγώσει» προσωρινά την προβολή της εκπομπής, με στόχο να υπάρξει περισσότερος χρόνος για την προετοιμασία και τα γυρίσματα των επεισοδίων. Η πρόθεση είναι να αποφευχθεί οποιαδήποτε «έκπτωση» στην ποιότητα των απαιτητικών εργασιών που χρειάζονται για την ολική μεταμόρφωση των σπιτιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο το project να προβληθεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, ενώ δεν αποκλείεται –αν μέχρι το Πάσχα ολοκληρωθούν τρία με τέσσερα επεισόδια– να μεταδοθούν στο τέλος της φετινής χρονιάς, με τα υπόλοιπα να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επόμενης.

Παράλληλα, υπάρχει σκέψη να προστεθούν δύο επιπλέον επεισόδια, στα οποία ο Σπύρος Σούλης θα επιστρέφει σε ορισμένα από τα σπίτια που έχουν ανακαινιστεί, για να δει πώς έχουν προσαρμοστεί οι οικογένειες στη νέα τους καθημερινότητα.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τηλεοπτικό Quiz: Ξεκίνησαν ως τηλεοπτικό δίδυμο… αλλά μάλλον δεν θα τελειώσουν έτσι!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεοπτικό Quiz: Ξεκίνησαν ως τηλεοπτικό δίδυμο… αλλά μάλλον δεν θα τελειώσουν έτσι!
Hellenic Train: =Κανένα δρομολόγιο αύριο λόγω απεργίας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: =Κανένα δρομολόγιο αύριο λόγω απεργίας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Θανάσης Πάτρας: Μας πρότεινε ο ΑΝΤ1 να κάνουμε το καλοκαιρινό χωρίς να δεσμεύονται για το περαιτέρω...
Θανάσης Πάτρας: Μας πρότεινε ο ΑΝΤ1 να κάνουμε το καλοκαιρινό χωρίς να δεσμεύονται για το περαιτέρω...
«Ο ΑΝΤ1 αλλάζει επίπεδο: Ρομποτικές κάμερες, cloud και AI στο νέο του σπίτι»
«Ο ΑΝΤ1 αλλάζει επίπεδο: Ρομποτικές κάμερες, cloud και AI στο νέο του σπίτι»
Αυτό είναι αναλυτικά το καινούργιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
Αυτό είναι αναλυτικά το καινούργιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
Ανατροπή στα πρωινά – Το Breakfast@Star στην κορυφή της τηλεθέασης
Ανατροπή στα πρωινά – Το Breakfast@Star στην κορυφή της τηλεθέασης
Αυτή είναι η εκπομπή που σκάει στο καθημερινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
Αυτή είναι η εκπομπή που σκάει στο καθημερινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η τηλεόραση ανακυκλώνει τα ίδια και χάνει το κοινό της...
Η τηλεόραση ανακυκλώνει τα ίδια και χάνει το κοινό της...
Περίπου 100 τραυματίες από σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία - ΒΙΝΤΕΟ
Περίπου 100 τραυματίες από σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία - ΒΙΝΤΕΟ
Εργαζόμενοι: Η Hellenic train να δώσει τέλος στην κοινωνική και ηθική εκτροπή στην οποία διολισθαίνει και να αποσύρει την έφεσή της.
Εργαζόμενοι: Η Hellenic train να δώσει τέλος στην κοινωνική και ηθική εκτροπή στην οποία διολισθαίνει και να αποσύρει την έφεσή της.
Ο ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ πραγματοποίησε εκδήλωση για να τιμήσει τον Άγιο Διάκονο Φίλιππο, προστάτη των σιδηροδρομικών.
Ο ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ πραγματοποίησε εκδήλωση για να τιμήσει τον Άγιο Διάκονο Φίλιππο, προστάτη των σιδηροδρομικών.
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Θες να σου πω ονοματεπώνυμα στελεχών, εδώ στον Alpha, που δημιουργούσαν προβλήματα;»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Θες να σου πω ονοματεπώνυμα στελεχών, εδώ στον Alpha, που δημιουργούσαν προβλήματα;»