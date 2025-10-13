2025-10-13 17:26:54
Φωτογραφία για Hellenic Train: =Κανένα δρομολόγιο αύριο λόγω απεργίας
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού.Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Δευτέρα sidirodromikanea
