2025-10-13 22:31:58
Φωτογραφία για Κλειδώνει για Φεβρουάριο ή Μάρτιο η δίκη για τα Τέμπη- 30 μεταφραστές κάνουν αγώνα δρόμου για τη δικογραφία
Την ημερομηνία της ιστορικής δίκης για την τραγωδία των Τεμπών αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα η Εισαγγελία της Λάρισας, εκκινώντας ουσιαστικά τη διαδικασία για την δικαστική εκκαθάριση μιας υπόθεσης που πληγώνει βαθιά την ελληνική κοινωνία. Η ημερομηνία αναμένεται να είναι τον ερχόμενο Φεβρουάριο ή Μάρτιο, τότε δηλαδή που θα συμπληρώνονται 3 χρόνια από τον τραγικό χαμό των 57 sidirodromikanea
Η συνεχής εισπνοή αιθέριου ελαίου τριαντάφυλλου ενισχύσει τη φαιά ουσία του εγκεφάλου
Η συνεχής εισπνοή αιθέριου ελαίου τριαντάφυλλου ενισχύσει τη φαιά ουσία του εγκεφάλου
Η Κίνα κατασκευάζει απίστευτα τρένα υψηλής ταχύτητας, ενώ η ΕΕ υστερεί πολύ
Η Κίνα κατασκευάζει απίστευτα τρένα υψηλής ταχύτητας, ενώ η ΕΕ υστερεί πολύ
