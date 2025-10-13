2025-10-13 22:31:58

Την ημερομηνία της ιστορικής δίκης για την τραγωδία των Τεμπών αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα η Εισαγγελία της Λάρισας, εκκινώντας ουσιαστικά τη διαδικασία για την δικαστική εκκαθάριση μιας υπόθεσης που πληγώνει βαθιά την ελληνική κοινωνία. Η ημερομηνία αναμένεται να είναι τον ερχόμενο Φεβρουάριο ή Μάρτιο, τότε δηλαδή που θα συμπληρώνονται 3 χρόνια από τον τραγικό χαμό των 57 sidirodromikanea

