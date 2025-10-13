2025-10-13 15:00:15
Φωτογραφία για Τηλεοπτικό Quiz: Ξεκίνησαν ως τηλεοπτικό δίδυμο… αλλά μάλλον δεν θα τελειώσουν έτσι!

Ξεκίνησαν ως δίδυμο και όλοι πίστευαν πως θα πορευτούν έτσι μέχρι τέλους…

Όμως, όπως όλα δείχνουν, τα σχέδια αλλάζουν!

Οι αλλαγές στην εκπομπή φαίνεται πως είναι προ των πυλών!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tvnea.com,  δρομολογείται η προσθήκη νέου προσώπου στην υπάρχουσα ομάδα.

Η συγκεκριμένη κίνηση, που γίνεται για λόγους τηλεθέασης με στόχο να ενισχυθούν  τα νούμερα, δεν αφορά μεταγραφή από άλλο κανάλι — το πρόσωπο βρίσκεται ήδη μέσα στον τηλεοπτικό σταθμό και φαίνεται πως επιλέχθηκε για να δώσει μια νέα πνοή στο project...

Το δίδυμο όπως όλα δείχνουν σύντομα ενδέχεται να μετατραπεί σε… τηλεοπτικό τρίο!



Πηγή: tvnea.com
Η τηλεόραση ανακυκλώνει τα ίδια και χάνει το κοινό της...
Η τηλεόραση ανακυκλώνει τα ίδια και χάνει το κοινό της...
Ανατροπή με πρόγραμμα του ΑΝΤ1 - Τι συμβαίνει ;
Ανατροπή με πρόγραμμα του ΑΝΤ1 - Τι συμβαίνει ;
