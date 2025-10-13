Ξεκίνησαν ως δίδυμο και όλοι πίστευαν πως θα πορευτούν έτσι μέχρι τέλους…

Όμως, όπως όλα δείχνουν, τα σχέδια αλλάζουν!

Οι αλλαγές στην εκπομπή φαίνεται πως είναι προ των πυλών!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tvnea.com, δρομολογείται η προσθήκη νέου προσώπου στην υπάρχουσα ομάδα.

Η συγκεκριμένη κίνηση, που γίνεται για λόγους τηλεθέασης με στόχο να ενισχυθούν τα νούμερα, δεν αφορά μεταγραφή από άλλο κανάλι — το πρόσωπο βρίσκεται ήδη μέσα στον τηλεοπτικό σταθμό και φαίνεται πως επιλέχθηκε για να δώσει μια νέα πνοή στο project...

Το δίδυμο όπως όλα δείχνουν σύντομα ενδέχεται να μετατραπεί σε… τηλεοπτικό τρίο!

Πηγή: tvnea.com