Η Qualcomm ανακοίνωσε την εξαγορά της Arduino, της ιταλικής πλατφόρμας ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται ευρέως στην εκπαίδευση, την πρωτοτυποποίηση και τη ρομποτική. Οι οικονομικοί όροι δεν αποκαλύφθηκαν, ενώ η Arduino θα διατηρήσει το ανεξάρτητο brand, τα εργαλεία και την αποστολή της, με συνέχιση της υποστήριξης για μικροελεγκτές και από άλλους κατασκευαστές. Η κοινότητα της Arduino αριθμεί δεκάδες εκατομμύρια χρήστες και developers παγκοσμίως. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών και λοιπών συνήθων προϋποθέσεων. Η Arduino υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στις αξίες του ανοικτού κώδικα και της προσβασιμότητας για δημιουργούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες.

Πρώτος απτός καρπός της σύμπραξης είναι το Arduino UNO Q, μια νέα πλακέτα στο γνώριμο form factor του UNO με "διπλό εγκέφαλο" (dual-brain): ενσωματώνει επεξεργαστή Qualcomm Dragonwing QRB2210, ικανό να τρέξει Linux (Debian) με επιτάχυνση τεχνητής νοημοσύνης (AI acceleration) και γραφικών, καθώς και μικροελεγκτή STM32U585 για εργασίες πραγματικού χρόνου

. Η διάταξη αυτή επιτρέπει να συνυπάρχουν εφαρμογές επιπέδου λειτουργικού συστήματος με ακριβή έλεγχο hardware, χωρίς συμβιβασμούς στην απόκριση.

Στο τεχνικό σκέλος, το UNO Q διατηρεί συμβατότητα με τα υπάρχοντα shields και περιφερειακά, ενώ προσθέτει σύγχρονα υποσυστήματα όπως 2 GB LPDDR4 μνήμη, αποθήκευση eMMC 16 GB, ασύρματη συνδεσιμότητα Wi-Fi 5 και Bluetooth 5.1, θύρα USB-C για τροφοδοσία και δεδομένα (με έξοδο βίντεο), καθώς και ενσωματωμένη LED matrix 8×13 για άμεση οπτική ανατροφοδότηση. Η πλατφόρμα στοχεύει να διευκολύνει έργα που απαιτούν ταυτόχρονα edge AI και ακριβή έλεγχο αισθητήρων ή κινητήρων.

Παράλληλα παρουσιάζεται το App Lab, ένα ενοποιημένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) που γεφυρώνει κλασικά sketches, Python και containerized μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (AI models) σε μία ροή εργασίας. Ο στόχος είναι να απλοποιηθεί η μετάβαση από το πρωτότυπο στον "πλήρη" εφαρμοστικό κώδικα, αξιοποιώντας τον επεξεργαστή εφαρμογών για σύνθετες διεργασίες και τον μικροελεγκτή για αποφασιστικές, real-time λειτουργίες.

Σε στρατηγικό επίπεδο, η κίνηση ενισχύει τη θέση της Qualcomm στο edge computing και φέρνει την τεράστια κοινότητα της Arduino πιο κοντά στα οικοσυστήματα hardware/λογισμικού της εταιρείας. Και οι δύο πλευρές τονίζουν ως προτεραιότητα τη διατήρηση του ανοικτού χαρακτήρα και της πολυ-vendor υποστήριξης, κάτι που είναι κρίσιμο για την εκπαίδευση αλλά και για επαγγελματικά έργα σε βιομηχανικό ΙοΤ, computer vision και ρομποτική. Με δεδομένο ότι το κλείσιμο της συναλλαγής εκκρεμεί, η μετάβαση αναμένεται να είναι ομαλή, με διατήρηση των εργαλείων και της μέχρι σήμερα φιλοσοφίας.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.