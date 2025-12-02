Σε πλήρη ευθυγράμμιση με το όραμα του Προέδρου του, Θοδωρή Κυριακού, ο Όμιλος Antenna συνεχίζει τη δυναμική πορεία του στον χώρο της ψυχαγωγίας, με νέες επενδυτικές κινήσεις και καινοτόμες τεχνολογίες που προσφέρουν μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες στο κοινό. Σε συνέχεια της επιτυχημένης απόκτησης της Village Roadshow Operations Hellas, επεκτείνεται περαιτέρω με την εξαγορά των κινηματογράφων Options & Town Cinemas, διευρύνοντας το δίκτυό του σε 11 multiplex και 3 θερινούς κινηματογράφους με 94 αίθουσες σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα και ο Βόλος.

Ο Όμιλος Antenna θα αναβαθμίσει τους κινηματογράφους της Options & Town Cinemas, με τα πιο κορυφαία συστήματα εικόνας και ήχου, όπως έχει ήδη κάνει με τη Village Roadshow Operations Hellas, με πιο πρόσφατη την αίθουσα IMAX στα Village Cinemas στο Μαρούσι, που έχει αλλάξει τα δεδομένα του σινεμά στην Ελλάδα. Επιπλέον, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, συνεχίζει να προσφέρει νέες, γρήγορες και προσωποποιημένες εμπειρίες στους επισκέπτες.

Η στρατηγική του Ομίλου Antenna στον τομέα της ψυχαγωγίας συμπεριλαμβάνει, παράλληλα, και την παραγωγή και διανομή ταινιών. H επίσης εταιρεία του Ομίλου, Iconic Films, προετοιμάζει ταινίες διεθνών προδιαγραφών, που, πέρα από κινηματογραφικές εμπειρίες, θα προσφέρουν στο κοινό και συναρπαστικό περιεχόμενο.

Ο Henning Tewes, CEO του Ομίλου Antenna, υπογράμμισε: «Η στρατηγική που έχουμε ορίσει για τον Όμιλο Antenna με τον Πρόεδρό μας, Θοδωρή Κυριακού, εστιάζει στον κλάδο της ψυχαγωγίας και στην πρόσβαση περισσότερων θεατών σε μοναδικές εμπειρίες, τόσο μέσα από τις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και μέσα από δυνατό και ποιοτικό περιεχόμενο. Με την εξαγορά αυτή διευρύνουμε ακόμα περισσότερο την παρουσία μας στον τομέα της ψυχαγωγίας διασφαλίζοντας ότι ο Όμιλος Antenna συνεχίζει να ηγείται του κλάδου».

Με ξεκάθαρο όραμα, συνεχείς επενδύσεις και καινοτόμες πρωτοβουλίες, ο Όμιλος Antenna συνεχίζει να πρωτοπορεί στον χώρο της ψυχαγωγίας και να προσφέρει ανεπανάληπτες εμπειρίες στο κοινό.

Σχετικά με τον Όμιλο Antenna

Ο Όμιλος Antenna ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί έναν κορυφαίο οργανισμό ενημέρωσης, περιεχομένου και ψυχαγωγίας, διεθνώς. Διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μέσων, το οποίο συμπεριλαμβάνει την τηλεόραση (ελεύθερη και συνδρομητική), υπηρεσίες streaming, αίθουσες κινηματογράφου, εκδηλώσεις, εκπαίδευση, περιεχόμενο, παραγωγή, ψηφιακά μέσα, ηλεκτρονικό εμπόριο, ραδιόφωνο και μουσική. Με 37 κανάλια και 2 ψηφιακές πλατφόρμες, έχει απευθείας πρόσβαση σε 140 εκατομμύρια πληθυσμό, ενώ, μέσω των συνεργατών του, φτάνει τα 500 εκατομμύρια συνολικά. Στην Ελλάδα αποτελεί, αντίστοιχα, τον κορυφαίο όμιλο media και τον μοναδικό με ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο Μέσων επικοινωνίας.

Παράλληλα, ο Όμιλος Antenna έχει μία επιτυχημένη επενδυτική πορεία παγκοσμίως και ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την ακεραιότητα και την καινοτομία του. Μεταξύ άλλων, επένδυσε στις εταιρείες Facebook, Twitter και Spotify από τα πρώτα τους χρόνια. Επίσης, κατέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε εταιρείες media και ψυχαγωγίας, που περιλαμβάνουν τον Όμιλο Raine –την παγκόσμια επενδυτική τράπεζα που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και επενδύει στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς τεχνολογίας, media, τηλεπικοινωνιών, ψυχαγωγίας και αθλητισμού– την Imagine Entertainment –την εμβληματική εταιρία τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών στο Hollywood– και την TelevisaUnivision, το μεγαλύτερο ισπανόφωνο κανάλι παγκοσμίως.

Με στόχο την υπεύθυνη, έγκυρη και πολυσυλλεκτική ενημέρωση και ψυχαγωγία του κοινού, ο Όμιλος Antenna συνεχίζει να επεκτείνεται σταθερά σε νέες αγορές. Καθώς η βιομηχανία των Μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας εισέρχεται σε μια περίοδο σημαντικού μετασχηματισμού, με κύριους παράγοντες την τεχνητή νοημοσύνη και τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες, ο Όμιλος Antenna προχωρά σε νέες επενδύσεις παγκοσμίως, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυό του, τη βαθιά τεχνογνωσία του και τους σημαντικούς κεφαλαιακούς του πόρους.

Σχετικά με τη Village Roadshow Operations Hellas

Για περισσότερα από 25 χρόνια, η Village Roadshow Operations Hellas και οι κινηματογράφοι Village Cinemas αποτελούν σημείο αναφοράς στον χώρο της ψυχαγωγίας, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες, κορυφαία τεχνολογία και απαράμιλλη άνεση και ασφάλεια.

Με στόχο τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών, συνδυάζουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση με την αγάπη μας για το σινεμά, κάνοντας κάθε επίσκεψη στα κέντρα μας αξέχαστη. Village Cinemas: Όχι απλά ταινίες. Εμπειρίες.

Σχετικά με την Options & Town Cinemas

Τα Options & Town Cinemas δραστηριοποιoύνται στον χώρο της ψυχαγωγίας από το 2022, προσφέροντας κινηματογραφικές εμπειρίες για θεατές κάθε ηλικίας. Με πέντε κινηματογράφους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, έχουν σαν στόχο να δημιουργούν στιγμές χαράς και ενθουσιασμού για τους επισκέπτες τους.







Πηγή: tvnea.com