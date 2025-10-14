2025-10-14 08:51:47
Φωτογραφία για Απεργία 14 Οκτωβρίου: Δείτε πως θα κινηθούν σήμερα Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ, τρένα και λεωφορεία - Ποιοι απεργούν
Στην σημερινή 24ωρη απεργία διαμαρτυρίας ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, θα συμμετάσχουν και εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.eleftherostypos.grΜετρό, τραμ και ηλεκτρικός θα λειτουργήσουν από τις 09.00 έως τις 17.00, – Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορούν από 09.00 έως τις 21.00 – 24ωρη τρένα και προαστιακός σιδηρόδρομος.Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3)Από τις 9 το πρωί ως sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Qualcomm ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ Arduino— ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ UNO Q ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Qualcomm ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ Arduino— ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ UNO Q ΜΕ "ΔΙΠΛΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ"
Πλήρης σύνταξη πριν από τα 62 και χωρίς 40ετία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πλήρης σύνταξη πριν από τα 62 και χωρίς 40ετία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Κίνα κατασκευάζει απίστευτα τρένα υψηλής ταχύτητας, ενώ η ΕΕ υστερεί πολύ
Η Κίνα κατασκευάζει απίστευτα τρένα υψηλής ταχύτητας, ενώ η ΕΕ υστερεί πολύ
Η Hellenic Train ενημερώνει σχετικά με την ακινητοποίηση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Η Hellenic Train ενημερώνει σχετικά με την ακινητοποίηση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Τα τρένα που φύγαν από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
Τα τρένα που φύγαν από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, ηλεκτρικός και τραμ - Θα υπάρξει στάση εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ μεταξύ 09:00 – 17:00
Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, ηλεκτρικός και τραμ - Θα υπάρξει στάση εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ μεταξύ 09:00 – 17:00
Μετρό Αθήνας: Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί σε μηχανοδηγό του μετρό
Μετρό Αθήνας: Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί σε μηχανοδηγό του μετρό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τζέιν Γκούντολ, η «Αγία» των χιμπαντζήδων
Τζέιν Γκούντολ, η «Αγία» των χιμπαντζήδων
Η Κίνα κατασκευάζει απίστευτα τρένα υψηλής ταχύτητας, ενώ η ΕΕ υστερεί πολύ
Η Κίνα κατασκευάζει απίστευτα τρένα υψηλής ταχύτητας, ενώ η ΕΕ υστερεί πολύ
"Κλειδώνει" για Φεβρουάριο ή Μάρτιο η δίκη για τα Τέμπη- 30 μεταφραστές κάνουν αγώνα δρόμου για τη δικογραφία
Η συνεχής εισπνοή αιθέριου ελαίου τριαντάφυλλου ενισχύσει τη φαιά ουσία του εγκεφάλου
Η συνεχής εισπνοή αιθέριου ελαίου τριαντάφυλλου ενισχύσει τη φαιά ουσία του εγκεφάλου
Το Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο στον πρόγραμμα του ΑΝΤ1 - Τι συμβαίνει;
Το Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο στον πρόγραμμα του ΑΝΤ1 - Τι συμβαίνει;