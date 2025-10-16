2025-10-16 09:52:12
Φωτογραφία για Σιδηρόδρομος: Τέλος εποχής για τη ΓΑΙΑΟΣΕ- Νέος φορέας διαχείρισης τροχαίου υλικού η «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»
Η διαχείριση του τροχαίου υλικού περνά στη νέα εταιρεία του ΟΣΕΣτην εφαρμογή της μεγάλης μεταρρύθμισης στον τομέα του σιδηροδρόμου προχωρεί η κυβέρνηση μεταφέροντας τη διαχείριση του τροχαίου υλικού –δηλαδή των μηχανών, βαγονιών και λοιπών οχημάτων του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου– από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στη νεοσύστατη εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία».ΜΑΡΙΑΝΝΑ sidirodromikanea
