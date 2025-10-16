2025-10-16 09:52:12

Η διαχείριση του τροχαίου υλικού περνά στη νέα εταιρεία του ΟΣΕΣτην εφαρμογή της μεγάλης μεταρρύθμισης στον τομέα του σιδηροδρόμου προχωρεί η κυβέρνηση μεταφέροντας τη διαχείριση του τροχαίου υλικού –δηλαδή των μηχανών, βαγονιών και λοιπών οχημάτων του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου– από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στη νεοσύστατη εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία».ΜΑΡΙΑΝΝΑ sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ