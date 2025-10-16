2025-10-16 08:59:44
Ένταση σημειώθηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» την Τετάρτη (15/10), με αφορμή την επίθεση που δέχτηκε η ρεπόρτερ Χαρά Βουτσικάκη κατά την κάλυψη της υπόθεσης δολοφονίας στη Φοινικούντα. 

Η δημοσιογράφος, βρισκόμενη στη γειτονιά του δράστη για να συλλέξει πληροφορίες και δηλώσεις από το περιβάλλον του, έγινε στόχος απειλών, ύβρεων και σωματικής βίας από συγγενείς του. 

Οι απαράδεκτες αυτές σκηνές καταγράφηκαν από την κάμερα της εκπομπής και προκάλεσαν το άγριο ξέσπασμα του Πέτρου Κουσουλού στον αέρα.

Ο Πέτρος Κουσουλός, φανερά οργισμένος, καταδίκασε το περιστατικό, υπερασπιζόμενος τη συνεργάτιδά του. «Σιγά ρε, μάγκα της φακής! Θα μας κάνεις και ντα. Σκυλόβρισες μια δημοσιογράφο, δεν ντρέπεσαι λίγο; Τι να σου πω τώρα! Φαίνεται το ποιόν σου. Άντε να πούμε, σίχαμα», είπε εμφανώς εξαγριωμένος.





Πηγή: tvnea.com
Τρένο με προορισμό το Εδιμβούργο πήρε φωτιά, εκκενώθηκαν περισσότεροι από 200 επιβάτες
Τρένο με προορισμό το Εδιμβούργο πήρε φωτιά, εκκενώθηκαν περισσότεροι από 200 επιβάτες
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή του OPEN
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή του OPEN
Κατερίνα Καραβάτου: Η δική μου συμφωνία με τον ΑΝΤ1 δεν έχει καμία σχέση...
Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ του Tvnea.com – «Ο Δικαστής» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (trailer)
Το Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο στον πρόγραμμα του ΑΝΤ1 - Τι συμβαίνει;
Ανατροπή με πρόγραμμα του ΑΝΤ1 - Τι συμβαίνει ;
Θανάσης Πάτρας: Μας πρότεινε ο ΑΝΤ1 να κάνουμε το καλοκαιρινό χωρίς να δεσμεύονται για το περαιτέρω...
Φιλόδοξη σιδηροδρομική σήραγγα του Γιβραλτάρ που θα γεφυρώσει την Ευρώπη με την Αφρική έως το 2040, αντιμετωπίζει κόστος 50 δισεκατομμυρίων ευρώ
ΕΛ.ΑΣ: «ΦΙΜΩΤΡΟ» σε 3 ΟΜΑΔΕΣ INTERNET ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΑΝ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ - 2 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΝΕΑΡΩΝ
Τουρκία: Φύλακας έσωσε γυναίκα πριν τη κτυπήση το τραμ. Βίντεο
Συμμετοχή σε Επιστημονική Έρευνα – Θέλω τη βοήθειά σας!
Ο ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (Γράφει ο Αρης Μπιτσωρης )
