





Ένταση σημειώθηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» την Τετάρτη (15/10), με αφορμή την επίθεση που δέχτηκε η ρεπόρτερ Χαρά Βουτσικάκη κατά την κάλυψη της υπόθεσης δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Η δημοσιογράφος, βρισκόμενη στη γειτονιά του δράστη για να συλλέξει πληροφορίες και δηλώσεις από το περιβάλλον του, έγινε στόχος απειλών, ύβρεων και σωματικής βίας από συγγενείς του.

Οι απαράδεκτες αυτές σκηνές καταγράφηκαν από την κάμερα της εκπομπής και προκάλεσαν το άγριο ξέσπασμα του Πέτρου Κουσουλού στον αέρα.

Ο Πέτρος Κουσουλός, φανερά οργισμένος, καταδίκασε το περιστατικό, υπερασπιζόμενος τη συνεργάτιδά του. «Σιγά ρε, μάγκα της φακής! Θα μας κάνεις και ντα. Σκυλόβρισες μια δημοσιογράφο, δεν ντρέπεσαι λίγο; Τι να σου πω τώρα! Φαίνεται το ποιόν σου. Άντε να πούμε, σίχαμα», είπε εμφανώς εξαγριωμένος.







Πηγή: tvnea.com