2025-10-19 16:15:33
Φωτογραφία για Τρένο: «Μπαλώματα» ανάγκης στον Αγιο Βασίλειο – Έριξαν πίσσα ικανοποιώντας αίτημα των κατοίκων
Λύση ανάγκης στον Αγιο Βασίλειο από την ΕΡΓΟΣΕ, για να μην «πνίγεται» στις λάσπες και στη σκόνη, όσο η σιδηροδρομική γραμμή θα περιμένει επ’ αόριστον…Απόστολος Αναστασόπουλοςpelop.grΧρόνια και χρόνια έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησε η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής που διασχίζει τις περιοχές του Ψαθοπύργου, των Αραχωβιτίκων, του Αγίου Βασιλείου, του Ακταίου και του Ρίου, αλλά φαίνεται sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πάτρα: Πάρκαρε δίπλα στις γραμμές και δεν θα μπορούσαν να κατέβουν οι μπάρες!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πάτρα: Πάρκαρε δίπλα στις γραμμές και δεν θα μπορούσαν να κατέβουν οι μπάρες!
Σιδηρόδρομος και….ποδηλατοδρομος.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σιδηρόδρομος και….ποδηλατοδρομος.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το νέο τρένο υψηλής ταχύτητας ICE L κάνει πρεμιέρα στη Γερμανία
Το νέο τρένο υψηλής ταχύτητας ICE L κάνει πρεμιέρα στη Γερμανία
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια στο Τρένο του Πηλίου για τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου.
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια στο Τρένο του Πηλίου για τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου.
Ρωσόφωνος άνδρας επιτέθηκε σε Ουκρανική οικογένεια σε ελβετικό τρένο, διεξάγεται έρευνα
Ρωσόφωνος άνδρας επιτέθηκε σε Ουκρανική οικογένεια σε ελβετικό τρένο, διεξάγεται έρευνα
Τρένο με προορισμό το Εδιμβούργο πήρε φωτιά, εκκενώθηκαν περισσότεροι από 200 επιβάτες
Τρένο με προορισμό το Εδιμβούργο πήρε φωτιά, εκκενώθηκαν περισσότεροι από 200 επιβάτες
Κίνα: Το CRRC παρουσιάζει το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στον κόσμο που φτάνει τα 200 χλμ./ώρα
Κίνα: Το CRRC παρουσιάζει το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στον κόσμο που φτάνει τα 200 χλμ./ώρα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία με 144 επιβάτες , ακινητοποιήθηκε έξω από τον σταθμό Λιτοχώρου
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία με 144 επιβάτες , ακινητοποιήθηκε έξω από τον σταθμό Λιτοχώρου
Όταν οι γονείς «μοιράζουν» απειλές και αναφορές και οι δάσκαλοι γίνονται αποδιοπομπαίοι τράγοι
Όταν οι γονείς «μοιράζουν» απειλές και αναφορές και οι δάσκαλοι γίνονται αποδιοπομπαίοι τράγοι
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/10/2025)
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της τηλεθέασης
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της τηλεθέασης
Χαοτική η διαφορά τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη – Η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού κυριαρχεί
Χαοτική η διαφορά τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη – Η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού κυριαρχεί