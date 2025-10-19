2025-10-19 11:46:22
Στην κορυφή της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου βρέθηκε για ακόμη μία φορά η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», κατακτώντας την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης με 20,2% στο γενικό σύνολο.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι» με 10,9%, ενώ το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» σημείωσε 8%.

Οι «Δεκατιανοί» κατέγραψαν 7,6%, το «Ραντεβού το ΣουΚού» περιορίστηκε στο 2,8%, ενώ το «Καλημέρα Είπαμε» της ΕΡΤ1 συγκέντρωσε 2,6%.

Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Νίκου Μάνεση φαίνεται πως εξακολουθεί να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τους τηλεθεατές του Σαββατοκύριακου, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.



Πηγή: tvnea.com
Χαοτική η διαφορά τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη – Η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού κυριαρχεί
Χαοτική η διαφορά τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη – Η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού κυριαρχεί
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/10/2025)
