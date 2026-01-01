2026-01-01 21:56:19
Φωτογραφία για Η Βασίλισσα Καμίλα μιλάει δημόσια για πρώτη φορά ως έφηβη για την επίθεση σε τρένο.
Η βασίλισσα Καμίλα της Βρετανίας μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για το πώς αναγκάστηκε να «αντισταθεί» μετά την επίθεση που δέχθηκε από έναν άγνωστο σε τρένο όταν ήταν έφηβη.edition.cnn.com«Όταν ήμουν έφηβη, δέχτηκα επίθεση σε ένα τρένο», δήλωσε η Καμίλα στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4, η οποία προβλήθηκε την Τετάρτη. «Το είχα ξεχάσει κάπως, αλλά θυμάμαι ότι εκείνη τη στιγμή ήμουν τόσο sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
5 ιατρικές εξελίξεις του 2025 που δίνουν νέα ελπίδα σε ασθενείς
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
5 ιατρικές εξελίξεις του 2025 που δίνουν νέα ελπίδα σε ασθενείς
Η Αίγυπτος λανσάρει νέο πολυτελές τρένο για την ενίσχυση του τουρισμού υψηλής ποιότητας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Αίγυπτος λανσάρει νέο πολυτελές τρένο για την ενίσχυση του τουρισμού υψηλής ποιότητας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κοσμοσυρροή στην Καλαμάτα για το γιορτινό τρένο με τον Αη Βασίλη. Ηχηρό μήνυμα για επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου.
Κοσμοσυρροή στην Καλαμάτα για το γιορτινό τρένο με τον Αη Βασίλη. Ηχηρό μήνυμα για επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου.
Η Αίγυπτος λανσάρει νέο πολυτελές τρένο για την ενίσχυση του τουρισμού υψηλής ποιότητας
Η Αίγυπτος λανσάρει νέο πολυτελές τρένο για την ενίσχυση του τουρισμού υψηλής ποιότητας
«Τα
«Τα "Σιδηροδρομικά Νέα" σας εύχονται Καλή Χρονιά: Το "τρένο" του 2026 ξεκίνησε!»
Στον Ψαθόπυργο το τρένο έως το 2027.
Στον Ψαθόπυργο το τρένο έως το 2027.
Hellenic Train: Παράσυρσης πεζού από τρένο προαστιακού κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων.
Hellenic Train: Παράσυρσης πεζού από τρένο προαστιακού κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
Βαρδάρης και στατικός ηλεκτρισμός
Βαρδάρης και στατικός ηλεκτρισμός
Οριστικό! Το Beyfortus από 1/1/2026 στα «Εμβόλια ΕΠΕ» (σήμανση 2)
Οριστικό! Το Beyfortus από 1/1/2026 στα «Εμβόλια ΕΠΕ» (σήμανση 2)
Ο «Ευκλείδης» και «ο φυσικός κόσμος» και το επιμελητήριο Φυσικών
Ο «Ευκλείδης» και «ο φυσικός κόσμος» και το επιμελητήριο Φυσικών
Euromedica TWO: Κλείσιμο υποβολής ΕΟΠΥΥ Δεκεμβρίου (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΚΔΩΣΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ με ημερομηνία 31/12/25)
Euromedica TWO: Κλείσιμο υποβολής ΕΟΠΥΥ Δεκεμβρίου (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΚΔΩΣΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ με ημερομηνία 31/12/25)