Συνεχίζει να καταγράφεται έντονη ανισότητα στη μεσημεριανή ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης, με την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Καλύτερα Δε Γίνεται» να κυριαρχεί με ποσοστό 14,5%, αφήνοντας σημαντικά πίσω τους ανταγωνιστές της.
Οι υπόλοιπες εκπομπές σημείωσαν πολύ χαμηλότερα ποσοστά: Η εκπομπή «Weekend Live» στον Sky συγκέντρωσε μόλις 4,4%, ενώ το «Σεφ στην Κουζίνα Σας» περιορίστηκε στο 3,7%. Ακόμη πιο χαμηλά κινήθηκε η εκπομπή «Μαμάδες» στην ΕΡΤ1, με μόνο 0,9% τηλεθέαση.
Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την κυριαρχία της Ναταλίας Γερμανού στη μεσημεριανή ζώνη, ενώ οι υπόλοιποι σταθμοί φαίνεται να αντιμετωπίζουν σημαντική πρόκληση στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν κοινό.
Πηγή: tvnea.com
